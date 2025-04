Scoperto un virus gigante mai visto prima: cos'è il Jyvaskylavirus e perché è importante

Ascolta ora 00:00 00:00

Una scoperta molto significativa che permetterà di conoscere ancora meglio il mondo microrganismi è stata fatta da un team di ricercatori finlandesi dell'Università di Jyväskylä che hanno scoperto un virus "gigante" per la prima volta nella storia del loro Paese. Il suo nome prende proprio spunto dall'ateneo e si chiama Jyvaskylavirus.

Quanto è grande il virus

In natura i virus si trovano ovunque e la maggior parte di essi sono totalmente innocui per gli esseri umani ma fondamentali per gli ecosistemi. Patogeni come quello scoperto in Finlandia, che possono essere grandi quanto alcuni batteri, erano stati documentati soltanto in Sud America e in altre zone europee ma anche in Nord Africa, India, Giappone e Siberia ma presentano ancora notevoli lacune sui loro cicli di vita e, appunto, la distribuzione nel mondo. Nello studio, alcuni campioni ambientali hanno scoperto il nuovo virus grande 200 nanometri, praticamente due volte quello del Covid o dell'influenza.

Quali correlazioni

" Grazie a una collaborazione internazionale, abbiamo determinato il genoma e la struttura del Jyvaskylavirus scoprendo che è correlato ai virus di Marsiglia precedentemente isolati in Francia. Inoltre, sono stati scoperti altri nuovi virus giganti in campioni ambientali" , ha dichiarato la professoressa Lotta-Riina Sundberg dell'Università di Jyväskylä. Questa scoperta, dunque, mostra che i virus giganti sono più comuni nel suolo e nell'acqua rispetto a quanto si pensasse in precedenza anche negli ambienti del Nord Europa.

L'importanza della scoperta

" La scoperta ci aiuta a comprendere meglio le interazioni tra microbi e il ruolo dei virus come regolatori delle popolazioni di tutti gli organismi. Inoltre, i dati forniscono nuove informazioni sulle strutture dei virus giganti" , ha aggiunto Sundberg. Lo studio è stato pubblicato nella collana internazionale eLife. Da sottolineare che questo virus non è considerato pericoloso per l'uomo, sia questo appena scoperto in Finlandia ma in genere tutti i virus giganti. Sotto osservazione come sia possibile che si formino queste strutture che permettono ai virus giganti di raggiungere dimensioni così grandi.

" Questa struttura dettagliata del Jyvaskylavirus ha fornito informazioni sulla struttura dei virus giganti e sulle proteine ​​strutturali chiave, che potrebbero essere utili anche agli scienziati che studiano altri tipi di virus.

Gli esperimenti confermano che i virus giganti fanno parte dell'ecosistema della foresta boreale finlandese, ampliando la gamma nota di questi virus insoliti. Sono necessari ulteriori studi per identificare l'intera gamma di virus giganti in tutto il mondo e comprenderne il ruolo negli ecosistemi", hanno concluso i ricercatori.