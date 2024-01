Scoperto in Alaska il misterioso verme-serpente: un caso alla X-Files

Una nuova specie che sembra uscita fuori da X-Files, o dalla recente serie tv The Swarm, dove fanno la loro comparsa anche dei misteriosi vermi che invadono i fondali marini della Groenlandia. In questo caso, però, parliamo della realtà, e c'è un team di esperti che ha lavorato da tempo per poter annunciare la scoperta resa pubblica in questi giorni. Nella fredda Alaska, infatti, è stata identificata una nuova specie, quella del verme-serpente.

Lo studio cominciato nel 2007

A dare l'annuncio sono gli studiosi che hanno partecipato a una ricerca coordinata dalla University of Alaska-Fairbanks. Per anni sono state studiate le caratteristiche di queste particolari creature. Tutto è cominciato nel lontano 2007, quando alcuni di questi vermi vennero inviati al professor Derek Sikes. Insieme ai vermi, l'esperto ottenne anche alcune foto in cui si vedevano strisciare centinaia di questi vermi, fino a ricreare un unico corpo molto simile ad un serpente - da qui il nome.

Si trattò di una vera sorpresa per Sikes, che inzialmente pensò si trattasse di larve di mosca. Per cercare di comprendere con che cosa avesse a che fare, il professore decise di allevare alcuni di quei vermi, scoprendo che dalle loro larve non uscivano mosche, bensì dei moscerini neri, un po' più grandi di quelli comuni della frutta. Esaminando il Dna di alcuni soggetti, sono emerse delle differenze con i moscerini europei, i classici ditteri. Si trattava, pertanto, di una specie diversa.

Sciara serpens

Gli studiosi hanno dato un nuovo nome a questa specie, Sciara serpens. Il nome, ovviamente, deriva dalla forma di serpente assunta dai vermi quando strisciano insieme. Allo stato di larva, questi insetti appaiono traslucidi e molto viscidi, e la loro peculiarità è proprio quella di ricordare un rettile strisciante quando sono in gruppo.

Derek Sike ha scherzato, parlando di un vero e proprio caso alla X-Files. " Abbiamo trovato grandi differenze genetiche tra la nostra nuova specie e il parente apparente più prossimo in Europa, che mostra anche questo comportamento del verme serpente. Abbiamo anche trovato differenze nei genitali maschili che supportavano l’ipotesi di aver trovato una specie non descritta" , ha poi spiegato, come riportato da Newsweek.