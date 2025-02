Uomini sempre più alti: perché crescono il doppio rispetto alle donne

Ascolta ora 00:00 00:00

Che gli uomini siano mediamente più alti delle donne non è certo una novità ma il quadro cambia dopo le nuove evidenze scientifiche e la scoperta di un gruppo di ricercatori guidato dal professor David Giofrè, professore associato del Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università di Genova: i maschi stanno diventando sempre più alti con un ritmo anche del doppio rispetto al gentil sesso.

I fattori di crescita

Lo studio che ha messo in luce questa tendenza è pubblicato sulla rivista Biology Letters della The Royal Society che ha analizzato i dati di oltre 136mila persone distribuite in 62 diversi Paesi nel mondo. Oggetto dello studio è stata l'analisi di alcuni fattori determinanti tra i quali l'alimentazione, malattie, cambiamenti economici, il livello di istruzione. Analizzando altri parametri e conducendo specifici test è venuto fuori che l'indice di sviluppo umano (Hdi) è molto più martato per gli uomini visto che ogni aumento di 0,2 di questo parametro si traduce in un'altezza maggiore di circa 4 cm contro 1,68 cm per le donne. Stesso discorso per il peso, quasi 6,5 chili in più per gli uomini rispetto ai 2,70 chili in più per le donne.

Il dimorfismo sessuale

La differente altezza tra sessi viene chiamato dimorfismo sessuale, ossia la differenza morfologica tra individui. " Le nostre analisi suggeriscono che man mano che le condizioni sociali ed ecologiche delle nazioni migliorano, comprese le riduzioni del carico complessivo di malattie, l'altezza e il peso delle persone aumentano ma più del doppio negli uomini rispetto alle donne", spiegano i ricercatori. Risultati che per certi versi sono sorprendenti vista la notevole distanza tra i due sessi. " In media - si legge nel lavoro - gli uomini sono più alti e più muscolosi delle donne, il che conferisce loro alcuni vantaggi legati alla scelta della partner e durante una 'competizione fisica' con altri uomini" .

Dunque, queste differenze possono essere più marcati laddove esistano fattori ambientali, alimentari e molti altri indici di benessere rispetto ai Paesi in via di sviluppo: è in questo senso che, a parità di condizioni, gli uomini crescerebbero di più in altezza rispetto alle donne.

Gli uomini possono sperimentare questi fattori ambientali in modo più intenso, il che rende la crescita maschile una misurazione particolarmente significativa

Il nostro studio combina la biologia evolutiva con le misure del benessere umano, fornendo nuove informazioni su come i fattori socio-ecologici e la selezione sessuale modellano i tratti fisici chiave

- concludono gli autori -".