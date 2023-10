WhatsApp prepara il doppio account: cosa cambia adesso

Era qualcosa che gli utenti avevano chiesto in passato e diventerà presto realtà: Mark Zuckerberg ha annunciato sul proprio account Facebook che a breve su WhatsApp si potrà passare da un account all'altro. In pratica, nello stesso telefono, se convivono due numeri telefonici diversi si potrà accedere a entrambi.

Cosa cambia adesso

" Passa da un account WhatsApp all'altro: presto potrai avere due account WhatsApp su un telefono all'interno dell'app ", ha annunciato il numero uno di Meta. In questo modo si snellisce enormemente il compito di chi, avendo due numeri (ad esempio lavoro e privato), senza dover possedere necessariamente due diversi telefoni cellulari potrà passare da un numero all'altro sempre dallo stesso dispositivo. Meta ha dichiarato, infatti, che la nuova funzione " è particolarmente utile per le persone che hanno bisogno di passare da un account all'altro, ad esempio da quello di lavoro a quello personale, che non dovranno più disconnettersi ogni volta, portarsi dietro due telefoni o preoccuparsi di aver inviato un messaggio dall'account sbagliato ".

Quando sarà disponibile

Con i numeri opportunamente oscurati, Zuckerberg ha fatto vedere in anteprima al mondo lo screenshot del nuovo metodo: da un lato il suo contatto privato e dall'altro il numero lavorativo con la "spunta" che, in base all'esigenza, andrà all'uno o all'altro numero dai quali si aprirà la chat e si potrà discutere e condividere con amici o colleghi di lavoro. Quali sono le tempistiche, però, per il rilascio? Non sicuramente immediate. " Questa funzionalità verrà rilasciata agli utenti che utilizzano Android nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi ", ha fatto sapere Meta.

Come si attiva

In anteprima, come capita quando vengono introdotte novità, sarà visibile soltanto agli utenti Beta tester, ossia coloro i quali hanno accesso alle implementazioni che avverranno soltanto in un secondo momento per il grande pubblico. Sarà molto facile e intuitivo attivare l'opzione: come ha fatto intuire lo stesso Zuckerberg sul proprio account, ecco che si andrà su Impostazioni (all'interno dell'app), si potrà selezione l'opzione del nuovo account e scegliere se utilizzare, per la chat, il primo o il secondo numero. A quel punto, una volta selezionata la voce e premuto ok, ecco che WhatsApp si aprirà sul numero telefonico desiderato. In pochi secondi si potrà ripetere l'operazione per andare sull'altro numero e così via.

Le prime reazioni sono state molto positive: "Un bel sogno", scrive Dorathy. "It's great", scrive un altro utente con la reazione positiva al post che conta già oltre 80mila reazioni.