È sempre "made in Sud" (a Napoli), ma un po' più "mad"

Raidue ci riprova a far ridere gli spettatori serali. Non è che finora ci sia riuscita molto. I tentativi intrapresi - da Fake Show a Escape Room a Raiduo per un motivo e per l'altro e in diversa misura - si sono mostrati più tristi che allegri.

Però, dai che ci dai, magari la rete riesce a ritrovare il sorriso di un tempo. Stavolta a tentarci sono la coppia Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci con Mad in Italy, in onda da lunedì dagli studi Rai di Napoli. Diciamo che - fin dal titolo - il programma richiama lo show storico Made in Sud che, comunque, è stato un titolo che ha riscontrato abbastanza successo.

Gli ideatori - nella persona di Antonio Azzalini della Tunnel Produzioni - ci tengono a sottolineare che la nuova trasmissione non è «una costola della precedente, che è stata completamente riscritta e che ha una formula diversa», però in fin dei conti si tratta pur sempre di una carrellata di attori comici presentati dalla bella Elisabetta e dal duo Gigi e Ross.

La differenza la farà, se ci sarà, la qualità - e la capacità di strappare risate - del cast scelto e una maggiore interazione tra conduttori, orchestra e i comici medesimi: oltre quaranta artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle sei puntate tra sketch, musica e monologhi. Tra quelli già noti al pubblico: Vincenzo Albano, Mago Paris, Pablo e Pedro, Arteteca, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Quartetto Cera e Laura Magni.

Insomma, speriamo che stavolta Raidue ci sorprenda con una sala e allegria - come recita il titolo - follia.