Le 5 serie tv da non perdere a gennaio

Inizia un nuovo anno carico di aspettative e di novità e il mondo dell’intrattenimento sta già affilando i coltelli in vista del 2023. E, come è avvenuto per lo scorso anno, anche per quello appena arrivato ci sono tante serie tv che stanno per arrivare in streaming. La maggior parte di queste sono delle novità esaltanti (o almeno si spera), altre invece sono dei grandi ritorni che consolidano – ancora una volta – il feeling con il pubblico. Come il 2022, anche il 2023 vede una presenza massiccia delle piattaforme streaming a pagamento come unica fonte per vedere le serie tv che arrivano da Europa e America. Già dal mese di gennaio ci sono tante e succose novità da non perdere e, in attesa di vedere cosa ha da offrire il nuovo anno "seriale", abbiamo scelto per voi cinque serie che – secondo il nostro parere – sono da vedere senza se e senza ma. Spazio per un western moderno, per un action drama e anche a un’attesissima serie italiana.

1923

Ancora non c’è una data precisa di programmazione per 1923, ma quasi sicuramente sarà disponibile a gennaio sul colosso di Paramount+. È una serie originale ma è anche lo spin-off di Yellowstone, la saga familiare con Kevin Costner che da cinque anni sta spopolando in America (in Italia su Sky). 1923, che vede nel cast Harrison Ford e una raggiante Helen Mirren, funge da prequel alla serie di Yellowstone e segue le vicende della famiglia Dutton nel 1923, per l’appunto, durante un'epoca di tante avversità come l'espansione occidentale, il proibizionismo e la Grande depressione che iniziò nel Montana un decennio prima. Otto gli episodi che in America sono in onda dal 18 dicembre dopo un’anteprima nel cuore di Las Vegas. Non è la prima serie del franchise. In Italia è disponibile anche 1883 che racconta le vicende della famiglia Dutton nel diventare proprietaria di alcune vaste terre nel territorio del Montana.

La vita bugiarda degli adulti

Debutta il 4 gennaio su Netflix la prima stagione della nuova serie italiana ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Dopo il fenomeno de L’amica Geniale (sono in corso le riprese della stagione 4), si torna a raccontare la città di Napoli con i suoi corsi e ricorsi, ma questa volta l’attenzione si sposta sulla vita di Giovanna e sul suo cammino verso l’età adulta. Ambientato negli anni ’90, la serie convince fin dalle prime immagini del trailer. Diretta da Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis (regista napoletano, celebre per Invisibili), nel cast spuntano Alessandro Preziosi, Valeria Golino e Pina Turco, già vista nella serie di Gomorra.

Ecco a voi i Chippendales

Titolo bizzarro per una miniserie tutta da ridere che miscela la comicità e il crime. Arrivata già in America su Hulu, in Italia è disponibile dall’11 gennaio su Disney+. La miniserie racconta la storia (vera) di Somen "Steve" Banerjee (interpretato da Kumail Nanjiani, visto di recente in Obi-Wan Kenobi) che di professione è un imprenditore indiano-americano che nel 1979 ha fondato i Chippendales, un club in cui gli spogliarellisti si esibivano con papillon e colletti bianchi, e sono poi diventati famosi in tutto il mondo con i loro spettacoli hot. Realtà, mito e fantasia, per una serie tv dalle grandi aspettative che celebra l’essenza stessa del sogno americano. Nel cast anche Murray Barlett, apparso in un ruolo centrale nella prima stagione di The White Lotus.

Hunters

La prima, fulminante, stagione è arrivata su Amazon Prime Video nel febbraio del 2020, poco prima che il mondo finisse nella morsa del Covid-19. Successo unanime di critica e di pubblico, dal 13 gennaio e a tre anni dall’ultimo episodio, la serie con Logan Lerman e Al Pacino torna con la seconda e ultima stagione. Al centro della vicenda, una storia action e di tarantiniana memoria in cui un gruppo di ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio – chiamati Hunters - cercano gli ufficiali delle SS che si sono rifugiati in America dopo la fine del conflitto. Il giovane Jonah, suo malgrado, scopre di una cospirazione ben più grande che potrebbe gettare il mondo del caos. Tutto il grande cast è confermato per una secondo capitolo che promette scintille.

Criminal Minds: Evolution

È stato il crime più longevo (e controverso) della tv dopo Law & Order e CSI. Dopo 16 stagioni e tanti serial killer assicurati alla giustizia, la squadra capitanata da Joe Mantegna torna in azione per una serie sequel al cardiopalma. In onda già negli States, lo show arriva in Italia a gennaio – ancora non si conosce la data – su Parmount+ che condividerà con gli abbonati i dieci episodi della serie sequel. La trama si focalizzerà su una sola indagine che abbraccerà più episodi. Un soggetto non identificato ha approfittato della pandemia di Covid-19 per costruire una specie di network di serial killer. Questo è ciò che si trovano a dover affrontare i profiler del BAU dell’FBI. Man mano infatti che il mondo riprende a vivere con maggiore libertà e a riconquistare una routine non minacciata dal virus, gli assassini che appartengono a questo network si muovono e saranno oggetto delle indagini del team di specialisti.