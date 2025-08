5 serie tv da vedere se avete amato KPop Demon Hunters

Dopo aver debuttato lo scorso 20 giugno su Netflix, il lungometraggio KPop Demon Hunters è diventato un vero e proprio fenomeno di massa, che il colosso dello streaming è pronto a trasformare in una serie tv e in una saga cinematografica. Nato principalmente per un pubblico molto giovane, il film ha finito con l'irretire anche spettatori più adulti, che si sono lasciati affascinare dalla storia di Rumi, Zoey e Mira, le componenti del gruppo Huntr/x che hanno come missione quella di sconfiggere i demoni che vogliono rubare le anime degli umani. Per raggiungere il loro obiettivo, le tre cacciatrici ricoprono il ruolo di idol di musica kpop, in una Corea del Sud sempre più al centro delle passioni del pubblico internazionale. Grazie anche a una colonna sonora che sta spopolando su Spotity, il film diretto da Chris Appelhans e Maggie Kang continua ad avere recensioni positive. Se avete già visto il film e siete alla ricerca di storie che possano darvi quello stesso entusiasmo, ecco cinque consigli su quali serie tv recuperare.

Buffy - L'ammazzavampiri

Quando si parla di cacciatrici che combattono contro il mondo oscuro di demoni e vampiri, non si può non citare Buffy - L'ammazzavampiri, la serie tv andata in onda tra il 1997 e il 2003 che vedeva Sarah Michelle Gellar indossare i panni di una cacciatrice di demoni di Los Angeles. La storia segue le vicende della ragazza che cerca di far coesistere la sua vita da adolescente con quella di cacciatrice, destinata a combattere il male che si annida proprio sotto la città degli angeli, dove sorge la temuta Bocca dell'Inferno. Buffy - L'ammazzavampiri è una serie che ha saputo rivoluzionare il genere, creando un'eroina femminile che ha riscritto lo standard del piccolo schermo. Come KPop Demon Hunters, Buffy è incentrato su una ragazza che deve svolgere una missione sacra e che finisce con il provare qualcosa con una creatura sua nemica. Per Rumi si tratta di Jinu, mentre Buffy si innamora del vampiro Angel (David Boreanaz).

Sailor Moon

Per gli appassionati della cultura pop degli anni Novanta e che amano le storie su delle ragazze con poteri speciali che, attraverso l'amicizia e l'unione, riescono a sconfiggere l'avanzata delle forze delle tenebre, Sailor Moon è una serie animata da non perdere. Al centro della vicenda ci sono cinque guerriere vestite alla marinara che seguono Sailor Moon nella sua battaglia contro il male: tra demoni e mutaforme, le guerriere devono assicurarsi la salvaguardia dell'umanità e della Terra. La protagonista Usagi (Bunny, in italiano) è una ragazza goffa, che sogna l'amore e vive la sua vita di sempre finché non scopre di essere la prescelta e, insieme, la reincarnazione di Serenity, la principessa del regno lunare. La sua missione è quella di combattere contro i demoni e i soldati dell'oscurità insieme alle sue migliori amiche.

The greatest love

Per gli amanti della cultura coreana e dei drama coreani, una serie che con KPop Demon Hunters condivide la passione per la musica è The Greatest love, serie coreana andata in onda per la prima volta nel 2011. La storia è quella di Gu Ae-jung, una popstar ormai in declino, leader di una band femminile che sta per essere dimenticata dal grande pubblico. L'ex idol, però, continua ad apparire in tv perché ha bisogno di soldi per mantenere la sua famiglia. Ed è così che, in modo del tutto involontario, durante un'ospitata svela un segreto di Dokko Jin, il rubacuori più amato di Seoul. Tra i due le cose non iniziano affatto col piede giusto, finché però non arriva l'amore a metterci lo zampino.

Hazbin Hotel

Se di KPop Demon Hunters avete amato soprattutto lo scontro tra bene e male e l'idea che "l'unione fa la forza", allora potrebbe fare al caso vostro anche Hazbin Hotel, serie tv politicamente scorretta disponibile su Prime Video. La storia segue le vicende di Charlie, la figlia di Lucifero in persona, che all'inferno ha deciso di aprire un hotel per aiutare le anime dannate a redimersi e a conquistare così un posto in paradiso. Quello che Charlie non sa è che il paradiso è molto diverso da quello che pensa e persino gli angeli sanno essere oscuri per non perdere i propri privilegi. Con un cambio di prospettiva molto originale rispetto alla narrazione classica, Hazbin Hotel parla di lotta e amicizia, ed ha anch'essa una colonna sonora che vi entrerà in testa per giorni.

Jem e le Holograms

Un vero e proprio tuffo negli anni Ottanta è l'ultimo consiglio su quale serie tv recuperare se siete rimasti "orfani" di KPop Demon Hunters.

Uscito nel 1985,è una serie animata incentrata su delle amiche che, grazie a un sistema di intelligenza artificiale (molto innovativo, se si pensa che l'opera è degli anni Ottanta) possono trasformarsi in un gruppo di rockstar famose in tutto il mondo. Storia di amicizia e di crescita, ma anche di rivalità e corruzione, Jem è un titolo perfetto soprattutto per chi è alla costante ricerca di buona musica.