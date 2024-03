Addio a Fritz Wepper, l'assistente dell'Ispettore Derrick viveva in una casa di riposo

Era diventato popolare grazie al ruolo dell'ispettore Harry Klein, fidato assistente dell'ispettore Stephan Derrick (Horst Tappert), nella popolare serie omonima, ed oggi arriva la notizia che l'attore Fritz Wepper è morto in una casa di riposo in Baviera all'età di 82 anni, in seguito alle complicazioni di un tumore.

La sua carriera

La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano tedesco Bild, citando la compagna dell'attore, la regista Susanne Kellermann. Nato a Monaco di Baviera il 17 agosto 1941, Fritz Wepper era figlio dell'avvocato Friedrich Karl Wepper, arruolato nell'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale e dichiarato disperso in Polonia nel 1945. Iniziò la carriera giovanissimo, all'età di nove anni, nell'emittente radiofonica Bayerischer Rundfunk, dove recitava in un programma per bambini, ed in seguito nel 1952 debuttò a teatro in Peter Pan.

La sua prima pellicola nel '59 dal titolo Il Ponte, di Bernhard Wicki, a cui seguirono una ventina di titoli tra cui: L'ultimo treno da Vienna del 1963 di Arthur Hiller. Il successo arrivò per lui nel ruolo televisivo dell'assistente Harry Klein al servizio del commissario Herbert Keller (interpretato da Erik Ode) nella serie Der Kommissar che andò avanti dal 1968 al '74. Da quell'anno in poi, fino al 1998, lo stesso Harry Klein, promosso televisivamene al grado di ispettore, diventò il fidato assistente dell'Ispettore capo Stephan Derrick nella serie L'ispettore Derrick, che ebbe un successo enorme tanto da essere citata anche dall'ex cancelliere tedesco Helmuth Kohl: " È sicuramente il migliore prodotto da esportazione dopo la Volkswagen ".

Non solo telefilm

Nonostante fu il telefilm poliziesco a regalargli la gloria, molti furono i lavori che lo videro protagonista, come nella trasposizione cinematografica del musical Cabaret, accanto a Liza Minelli nel ruolo di Fritz Wendel. Il film vinse ben otto premi Oscar tra cui quello per la regia di Bob Fosse. Proprio in Italia Wepper partecipò insieme a Jutta Speidel nel cast di Un ciclone in convento, telefilm tedesco andato in onda sulla Rai a partire dal 2002, in cui interpretava il ruolo del sindaco Wolfgang Wöller. Dal 2008 al 2010 Wepper ha poi recitato insieme alla figlia Sophie Wepper nella serie televisiva Omicidi nell'alta società, nel ruolo del dottor Wendelin Winter.

La vita privata

Wepper è stato sposato dal 1979 con Angela von Morgen, in precedenza moglie del principe Ferfried di Hohenzollern. In un periodo in cui i due si separarono, ha avuto una convivenza con la regista Susanne Kellermann, dalla quale nel 2011 ha avuto una figlia. In seguito ha nuovamente lasciato la moglie per unirsi di nuovo alla Kellermann.

L'attore 82enne si era convertito da tempo al buddismo.