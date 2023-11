Addio a Peter White, star della soap "La Valle dei Pini"

Se n'è andato all'età di 86 anni l'attore statunitense Peter White, il Lincoln Tyler della soap La valle dei Pini, che ha interpretato per oltre quattro decenni. È morto mercoledì 1° novembre, ma se n'è avuta notizia solo oggi, nella sua casa di Los Angeles, dopo aver combattutto a lungo con un melanoma. A darne notizia a The Hollywood Reporter la sua collega Kathleen Noone che nella famosa soap interpretava la parte di Ellen Shepherd Dalton.

La sua carriera

White è stato un attore molto prolifico, nella sua carriera ha anche interpretato il personaggio di Sable Colby, nelle prime due stagioni della soap I Colbys (1985-86), ma anche il defunto padre medico dei personaggi interpretati da Swoosie Kurtz, Sela Ward, Patricia Kalember e Julianne Phillips nella serie tv Sisters (1991-96). È stato anche un attore presente in molti telefilm e soap famose come Dinasty dove interpretava Bill Rockwell e Dallas dove presetava il suo volto al banchiere Ellis Newton.

Il grande successo arrivò però con la soap La valle dei Pini dove interpretava Lincoln Tyler, figlio della severa matriarca (Ruth Warrick), dal 1974 al 1980. È stato il terzo attore nel ruolo, a cominciare da James Karen per poi tornato per lunghi periodi nel 1981, 1984, 1986, 1995 e 2005.

L'interpretazione "unica", di un personaggio scomodo

White ha anche interpretato il ruolo molto particolare di Alan McCarthy in Festa per il compleanno del caro amico Harold, che debuttò a off-Broadway al Theatre Four nell'aprile del 1968. Il dramma che ruota attorno ad un gruppo di amici gay che partecipano ad una festa di compleanno in un in un appartamento di Manhattan per il loro amico Harold (Leonard Frey), fino ad allora era stato demonizzato e la maggior parte dei personaggi gay del teatro americano erano stati velati. La performance con tutto il cast teatrale diventò anche un film diretto da William Friedkin nel 1970.

Il suo lavoro in tv

Come detto White fu un attore molto prolifico che ha anche recitato in decine di programmi tv, da Cannon, Hill Street, I Jeffersons, Star Trek: Deep Space Nine, a Hunter, Lassie, La signora in giallo e X-Files. Il suo curriculum cinematografico comprende anche i film Dave - Presidente per un giorno (1993), Un marito quasi perfetto (1996), Mamma torno a casa (1997), Armageddon - Giudizio finale (1998), Thirteen Days (2000) e Una teenager alla Casa Bianca (2004). Negli ultimi anni aveva lavorato come insegnante di recitazione.