"Ballard" è il nuovo "Bosch"

Uno degli scrittori di gialli più amati è Michael Connelly, tra i suoi gialli i più amati sono quelli dedicati al detective Harry Bosch. Tra le serie crime tratte da romanzi, tra le preferite c’è la serie Bosch . Date le premesse si capisce perché la nuova serie, tardagata Amazon Prime Video, Ballard , che di Bosch è uno spin-off proprio di Bosch , fosse così attesa.

Ambientata dopo gli eventi raccontati in Bosch Legacy ha come protagonista la detective Renée Ballard (interpretata da Maggie Q). La poliziotta losangelina, a seguito di un incidente che ha segnato la sua carriera, si trova alla guida di un’unità dedicata ai crimini irrisolti, composta principalmente da volontari raccogliticci e con risorse limitate. Ad accompagnarla nelle indagini ci sono il suo ex partner, Thomas Laffont (John Carroll Lynch), l’ex detective Samira Parker (Cortney Taylor), il riservista volontario Ted Rawls (Michael Mosley), la stagista Martina Castro (Victoria Moroles) e la strana Colleen Hatteras (Rebecca Field).

Questo del cold case è un po’ un cliché ma Ballard e la sua squadra senza capirlo subito si imbattono in una rete di corruzione e insabbiamenti, estesa all'interno dello stesso dipartimento di polizia, dove molti li vorrebbero vedere fallire dal giorno uno delle indagini. E quindi la trama decolla e diventa molto godibile. Un seguit riuscito. Una rarità.