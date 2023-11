Batman, il cartone degli anni Novanta (finalmente) su Netflix

C’è una vera e propria riscoperta delle serie tv anni Novanta grazie a tutte le piattaforme streaming che sono presenti nel nostro Paese. Una delle tante è stata già annunciata lo scorso 26 settembre poi, per un motivo sconosciuto, non è stata più inserita nel catalogo di Netflix. Stiamo parlando della serie animata di Batman, quella dalla Warner Bros, che è stata prodotta per due stagioni negli States dal 1992 al 1993 per un totale di 84 episodi.

Lo show, molto apprezzato da pubblico e critica, è stato uno dei programmi di punta delle reti Mediaset dato che è stato trasmesso con un buon seguito dall’agosto del 1993. Scomparsa poi dai palinsesti, in un’ottica di riscoperta dei cult del passato, la serie di Batman ora pare che abbia trovato il modo di tornare sullo schermo (anche se on web). Come riportano le indiscrezioni, gli episodi del celebre cartone animato saranno disponibili dal prossimo 21 novembre su Netflix. Al momento, però, non è dato sapere se saranno inserite entrambe le stagioni. Di sicuro è un’ottima occasione per rivedere, o magari riscoprire, una tra le serie tv più in voga (e ben fatte) che sono arrivate in televisione più di venti anni fa.

La storia di Batman è nota a tutti. Ambientata a Gotham City, il pubblico conosce un Bruce Wayne adulto e nelle vesti dell’uomo pipistrello che di notte si aggira tra le strade della città per combattere la criminalità. Non semplici teppisti ma veri e propri geni del male. Da tradizione il suo più acerrimo nemico è il Joker ma la serie inserisce anche il Pinguino, Mr. Freeze, Edera Velenosa e Catwoman. Ma va ben oltre, raccontando la genesi di Due Facce, de l’Uomo d’argilla e facendo confrontare Batman con uno dei primi computer sensienti (in un doppio episodio che è da antologia). Nel corso della storia poi arriva Batgirl e Robin. Deve il suo successo a tanti fattori. È stata una delle poche serie rimasta fedele ai fumetti e perché ha regalato al pubblico storie complesse, umane, e a tinte noir che hanno appassionato sia i giovani che gli adulti.

L’idea di una serie animata di Batman è nata sulla scia del successo del primo film, arrivato nel 1989, che all’epoca fu diretto da Tim Burton. Già nel 1990 fu scritto il concept ma solo un anno dopo la serie entrò in lavorazione per portare a termine un progetto originale e che conservasse l’anima del personaggio. Nella versione originale a dare la voce al super-eroe ci ha pensato Mark Hamill, conosciuto per essere stato il Luke Skywalker nella trilogia classica di Star Wars. Un tale successo che ha spianato la strada a tante serie animate che potessero piacere anche a un pubblico adulto, come quella su Superman e lo spin-off, prodotto 1999, dal titolo Batman: on the future.