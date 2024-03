Black Mirror torna a far paura. Ecco cosa succederà nella stagione 7

Che sia una delle serie tv più discusse della rete questo è un dato di fatto. Nata in Inghilterra come fenomeno di nicchia, si può dire che il fenomeno di Black Mirror è diventato (quasi) incontrollabile da quando la serie è stata acquisita da Netflix. Non solo il colosso dello streaming ha messo a disposizione dei suoi abbonati gli episodi delle stagioni già prodotte, ma ha avuto l’ardire e il coraggio di portare in streaming qualcosa di nuovo. Anche se la serie - che racconta le insidie delle tecnologie e della nostra modernità - ha perso un po’ il suo smalto nel corso degli anni, resta comunque un prodotto di alto profilo, discusso in rete per le sue storie attuali e molto controverse.

Una stagione 7 è stata già annunciata da tempo. Attualmente sono in fase di realizzazione i 6 nuovi episodi di Black Mirror. Come da consuetudine, anche la nuova stagione sarà composta da storie autoconclusive ma unite da un unico come denominatore: ovvero criticare e fare satira sul nostro stesso futuro (e non solo). E come fa notare un breve video che è stato diffuso da Netfix, fin da ora possiamo già dare uno sguardo alle nuove “avventure” di Black Mirror. Il video in questione fa intuire che nella prossima stagione verrà realizzato un sequel a USS Callister. Si tratta di un episodio della stagione precedente che ha fatto molto discutere per i suoi temi forti e molto controversi. Infatti è stato uno dei più chicchiriati, non solo per la sua impeccabile messa in scena ma anche per un racconto tetro e disturbante sulle insidie della mente umana che vive in simbiosi con la moderna tecnologia.