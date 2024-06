Da Bridgerton a The Boys: le serie tv in streaming da non perdere a giugno 2024

Quali sono le serie tv da non lasciarsi scappare in streaming nel mese di giugno? Ecco una lista dei principali titoli che andranno ad arricchire i cataloghi dei giganti dello streaming on demand, come Netflix, Prime Video e Disney+. Le prossime settimane si preannunciano piene di attesi ritorni e sorprendenti novità che accontenteranno i gusti di tutti gli spettatori.

Le nuove serie in streaming

I titoli streaming da non perdere su Netflix

Bridgerton

Il 13 giugno moltissimi abbonati di Netflix potranno tirare un sospiro di sollievo, perché sulla piattaforma streaming on demand arriverà la seconda parte della terza stagione di Bridgerton, la serie creata da Shonda Rhimes che in questa stagione si è incentrata sulla storia d'amore tra Colin e Penelope. Dopo i primi quattro episodi, in cui i due amici si sono avvicinati abbastanza da rendersi conto dei loro veri sentimenti, la seconda parte si concentrerà sulla vera identità di Penelope, Lady Whistledown. Una scoperta che potrebbe mettere a repentaglio il suo diritto ad avere il proprio lieto fine.

Sweet Tooth

Il 6 giugno, in streaming su Netflix, arriva la terza stagione di Sweet Tooth. Nei nuovi episodi ritorviamo Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) e Wendy (Naledi Murray) cominceranno un lungo viaggio verso l'Alaska, con la speranza di poter trovare Birdie (Amy Seimetz), la mamma di Gus che sta indagano sulla cosiddetta Afflizione. Nel frattempo Gus diventa il bersaglio di un nuovo gruppo di "cattivi" che vogliono cambiare lo status quo generale. Tra ostacoli, personaggi dalla moralità dubbia e numerosi pericoli, i protagonisti si renderanno conto che il tempo a loro disposizione si sta assottigliando.

Le nuove serie in streaming di Prime Video

Prisma

Bisognerà attendere il 6 giugno per poter vedere le nuove avventure dei gemelli Andrea e Marco (interpretati da Mattia Carrano), protagonisti della seconda stagione di Prisma. La serie di Ludovico Bessegato riprende il via più o meno dove si era interrotta la prima: sullo sfondo di Latina i gemelli protagonisti, insieme a Nina, Daniele, Carola e gli altri saranno alle prese con la scoperta di sè stessi, dei propri sentimenti e della propria identità, anche se questo può significare affrontare altre difficoltà e paure ancora più profonde.

The Boys

Il 13 giugno su Prime Video arriva finalmente la quarta stagione di The Boys, che conterà otto episodi. I primi tre saranno disponibili subito, mentre i successivi verranno rilasciati a cadenza settimanale, fino al gran finale atteso per il 18 luglio. Gli spettatori troveranno un mondo sempre più oscuro e sempre più vicino alla distruzione, con Victoria Neuman che si sta facendo strada verso lo Studio Ovale, seguita e manipolata da Homelander, Patriota, che sta vedendo il suo potere crescere sempre di più. Billy Butcher, che è sull'orlo della morte, deve fronteggiare l'ennesima sconfitta e la mancanza di fiducia da parte della sua stessa squadra.

My Lady Jane

Tra i titoli di punta di Prime Video non si può non nominare My Lady Jane, la serie tv tratta dall'omonimo romanzo e disponibile a partire dal 27 giugno. La serie miscela la ricostruzione storica di stampo pop con le caratteristiche della commedia romantica e vede Emily Bader indossare i panni regali di Jane Grey, mentre Jordan Peter sarà Re Edoardo. Nel cast di questa serie che offre una versione fantasy della dinastia Tudor c'è anche Edward Bluemel, già visto in Killing Eve.

Le novità di Disney+

Becoming Karl Lagerfeld

Il 7 giugno, su Disney +, arriva Becoming Karl Lagerfeld, la serie tv ambientata negli anni Settanta a cavallo tra Parigi, Monaco e Roma. Come si intuisce facilmente dal titolo, la serie che vede come protagonista Daniel Bruhl (che i più, forse, conoscono per la sua partecipazione a Bastardi senza gloria) punta a raccontare la vita e l'ascesa di Karl Lagerfeld, dalle origini fino al suo diventare una sorta di leggenda, tra demoni personali, feste e un'indole autodistruttiva.

I titoli di Apple TV+

Presunto Innocente

Tratta dall'omonimo romanzo di Scott Turow, Presunto Innocente è la serie tv che farà il suo debutto su Apple Tv+ il 12 giugno 2024. Scritta da David E. Kelly e J.J.

, Presunto Innocente racconta la storia del vice procuratore Rusty Sabich () che viene sospettato di essere il responsabile di un terribile crimine. Mentre cerca di dimostrare la sua innocenza, in un mondo sempre più corrotto, Rusty dovrà anche tenere insieme ciò che resta della sua vita.