A caccia di misteri in Irlanda

Una delle serie più viste su Netflix è Bodkin. È composta di sette episodi che mescolano comedy e dramma ambientati in un villaggio fittizio della contea irlandese di Cork. Della serie si è parlato molto a partire dal fatto che è stata prodotta dai coniugi Obama (sì proprio la coppia presidenziale). Si tratta della prima volta in cui propongono in televisione un prodotto basato su uno script per il servizio di streaming. Ma in realtà al di là dell’investimento di obamiano nella serie non c’è nulla e quindi a differenza di molti altri preferiamo parlare di trama ed episodi.

La serie è nata con un vago aggancio ad alcuni casi irrisolti irlandesi ma in realtà ha più vicinanze con un prodotto onirico e surreale come Only Murders in the Building. Narra la storia di un podcaster e della sua assistente entrambi di nazionalità americana, specializzati nel genere di true crime. Assieme a loro, è presente una reporter sgarbata e brontolona, di nazionalità irlandese, che lavora per il quotidiano The Guardian. Questo gruppo di protagonisti viaggia attraverso l’Irlanda per giungere nel villaggio fittizio di Bodkin, nella contea di Cork. Ciò che vogliono fare è indagare sulla scomparsa di tre persone il che dà inizio ad una sciarada surreale di misteri.

Il risultato è piacevole, una serie leggera che si fa guardare. Con un caveat: gli irlandesi hanno lamentato un po’ di stereotipo sulla loro terra. Ma se pensassimo a come l’Italia diventa nelle serie straniere a volte...