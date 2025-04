Un canestro pieno di risate

Ascolta ora 00:00 00:00

Una serie sul basket che vi farà palleggiare di risate con piccoli episodi da 25minuti . Si intitola Running point e diversamente da quanto accade in molti prodotti Netflix è un trionfo di leggerezza. La vicenda di Running Point ha inizio quando la ricca e festaiola Isla Gordon (interpretata da una grandiosa Kate Hudson), da un giorno all'altro, viene incaricata dal fratello Cam (Justin Theroux) di sostituirlo alla presidenza degli L.A. Waves., la squadra di basket fondata dal padre, figura ingombrante anche da morta. Cam è infatti costretto a lasciare le redini della società per disintossicarsi. Del resto Ness (Scott MacArthur) e Sandy (Drew Tarver), gli altri due fratelli, non hanno la stoffa del comando. La stoffa del litigio e del combinare guai, in compenso è comune a tutta la famiglia. Isla invece, sa tutto della squadra così in corsa sui suoi tacchi a spillo e contenendo una crisi dopo l'alta tira fuori dal mazzo le carte giuste per risollevare la sorti della squadra. Con l'aiuto della tenace assistente storica del padre, Ali Lee (Brenda Song) riesce anche a dare un freno all'ego spropositato degli atleti, o alla supponenza dei fratelli.

Il tutto in una serie che diverte sempre e non perde mai di ritmo. Ovviamente i riferimenti giocosi alla dirigente dei L.A. Lakers, Jeanie Buss, si perdono un po' per il pubblico italiano ma negli Usa fanno ridere molto, anche la stessa Buss.