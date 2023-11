Da una costola de "La casa di carta" arriva su Netflix la storia di Berlino

È stata una tra le serie tv non americane di maggior successo che sono state aggiunge al catalogo di Netflix. Come un tornado, La casa di Carta in poco tempo è diventata un vero e proprio fenomeno di costume, arrivando ben oltre le più rosee aspettative. Quarantuno gli episodi prodotti, 5 le stagioni che sono state condivise sul colosso dello streaming, tre delle quali sono state realizzate proprio da Netflix, un remake coreano di grande successo anche lui e ora al puzzle si unisce anche il suo spin-off. Con il titolo di Berlino, il franchise de "La casa di Carta" si espande ancora di più, regalando ai fan una storia dedicata al mitico personaggio di Berlino, per l’appunto. Morto alla fine della seconda stagione, il ladro gentiluomo è tornato nella serie in diversi flashback. Ora è protagonista di una serie tutta sua che, fin da questo momento, è già molto attesa. Anche lo spin-off sarà un successo? È presto per dirlo. Per il momento si può dare un primo sguardo a Berlino attraverso le immagini che trapelano dal trailer ufficiale.

La data stabilità è quella del 29 dicembre e gli otto episodi della serie saranno aggiunti al catalogo tutti nello stesso giorno per una lunghissima maratona. La serie segue una delle rapine più straordinarie dell’iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso, che ritorna nel ruolo dell’edonista e furbo Berlino. Della trama si sa poco o nulla, ma in merito allo spin-off de "La casa di Carta" sappiamo che si tratta di una vera origin story sul personaggio e che funge da prequel alle vicende della serie madre.

Berlino fa rivivere al celebre ladro i suoi anni d’oro, in un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e prima ancora di essere intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato. Al suo fianco c’è un nuovo gruppo di ladri scaltri quasi quanto lui: da Keila, un genio dell’ingegneria elettronica, a Damián, un professore filantropo e consigliere di Berlino, da Cameron, ragazza impulsiva che vive sempre al limite, fino a Roi, il fedele seguace di Berlino, e Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda. Gli attori di Itziar Ituño e Najwa Nimri fanno il loro ritorno rispettivamente come le poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra. La serie è guidata ancora una volta da Alex Pena, già creatore de La casa di Carta.