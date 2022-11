Arriva The Crown 5. Ma dove eravamo rimasti?

Sono passati due anni dalla messa in onda della quarta stagione di The Crown, la famosa serie Netflix incentrata sulla famiglia reale britannica e, nello specifico, sul regno della regina Elisabetta II. La quinta stagione dello show è dunque molto attesa: sia per il tanto tempo passato, sia perché i nuovi episodi dello show si concentreranno su uno dei momenti più problematici della corona britannica, quello legato alla figura di Lady Diana. Inoltre l'attenzione di pubblico e critica è ancora più allerta, dal momento che la quinta stagione arriva a poche settimane di distanza dalla morte della regina Elisabetta. Tra coloro che reputavano indecoroso tornare sul piccolo schermo a poca distanza dal lutto che ha colpito il Regno Unito, ci sono molti altri che invece non vedono l'ora di potersi di nuovo tuffare dietro le quinte di una delle monarchie più seguite al mondo e che sarà incentrata sul decennio più chiacchierato di sempre.

Dove eravamo rimasti?

La quarta stagione di The Crown è caratterizzata dalla preoccupazione che la regina Elisabetta (Olivia Colman) nutre nei confronti del figlio Carlo (Josh O'Connor), che sembra incapace di trovare una donna degna di diventare sua moglie. Soprattutto il principe non sembra intenzionato ad allontanarsi da Camilla, la donna di cui è innamorato ma che la sua famiglia non accetta, soprattutto perché Camilla è una donna sposata. Tutto cambia quando Carlo conosce la giovane Diana (Emma Corrin), che lo seduce grazie alla sua ingenuità e alla sua freschezza, così lontane dalle rigide regole di palazzo. I due iniziano a frequentarsi, coi toni che spesso sono associati alle favole. Le rispettive famiglie vedono i due ragazzi avvicinarsi e man mano la loro amicizia si trasforma in un fidanzamento ufficiale che in breve tempo sfocia nel matrimonio di Stato tanto desiderato da Elisabetta.

L'idillio, però, non è destinato a durare, e la favola si trasforma velocemente in un incubo. Carlo continua a vedere Camilla, senza preoccuparsi del fatto che questo suo tradimento umili costantemente Diana, che si vede crollare il mondo addosso. Allo stesso tempo Carlo è in qualche modo risentito verso una realtà che lo obbliga a stare lontano dalla donna che ama veramente, diventando la causa di tanta sofferenza. Il matrimonio tra Carlo e Diana entra sempre di più in crisi e Carlo sembra sempre più insofferente nei confronti della consorte. Nonostante la nascita di William e Harry, Diana e Carlo sono sempre più distanti e consapevoli di aver commesso un errore. Ma la Regina non gli concede il permesso di divorziare, di fatto obbligando i due a rimanere nel giogo di un'infelicità costante. Intanto la situazione politica intorno alla Corona non è delle più facili: sono infatti gli anni di Margaret Thatcher e della lotta tra il partito conservatore e una politica che invece vuole spingere sempre più verso l'avanguardia e la modernità. La quarta stagione di The Crown insiste molto sul rapporto tra la Regina e la Lady di Ferro, arrivando al conferimento dell'onorificienza dell'Ordine al Merito. La stagione si conclude poi a Sandringham, la storica dimora dove la famiglia reale si riunisce per il Natale. La stessa portata da Pablo Larraìn sul grande schermo nel suo Spencer. In questa cornice dorata e privilegiata, il principe Filippo chiede a Diana di smetterla di lamentarsi, ricordandole che lei non è l'unica persona che soffre a corte.

Il cast della quinta stagione di The Crown

Come ormai sanno bene tutti gli appassionati della serie Netflix, The Crown ha la caratteristica di cambiare quasi interamente il cast ogni due stagioni. Questo per rendere credibile il passaggio del tempo e non offrire al pubblico attori nascosti dietro a un make-up posticcio necessario per fingere l'invecchiamento. La quinta stagione dello show non fa differenza. Dopo Olivia Colman è l'attrice Imelda Staunton - l'indimenticabile Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter - a vestire i panni della regina Elisabetta. Il principe Filippo è interpretato da Jonathan Pryce, visto recentemente nella serie Il trono di spade, nel ruolo dell'Alto Passero. Carlo è interpretato invece da Dominic West, che prende il posto di un Josh 'O Connor davvero incredibile. Naturalmente tutta l'attenzione del pubblico è rivolta a Diana, che rappresenta il vero cuore di questa quinta stagione: dal suo matrimonio sempre più infelice, ai suoi problemi di salute, fino alla sua relazione con Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla). L'attrice scelta per interpretare questo iconico personaggio è Elizabeth Debicky, vista ne Il grande Gatsby e in Tenet.

Dove e quando vedere The Crown

Come le stagioni che l'hanno preceduta, anche la quinta stagione di The Crown è composta da 10 episodi, che sono disponibili tutti insieme a partire dal 9 novembre su Netflix. L'attesa è finita.