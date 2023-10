"The Crown 6", Netflix svela le prime immagini inedite

Dal 16 novembre, con i primi quattro episodi e dal 14 dicembre con gli ultimi 6, si concluderà l'amatissima ma anche contestata serie di The Crown, che in questa sesta parte raccontera della morte della principessa Diana e di Dodi Al Fayed. È stato rivelato che i primi 4 episodi si concentreranno sugli inizii della relazione tra la Principessa e Dodi per poi concludersi presumibilmente con il tragico incidente sotto il tunnel dell'Alma. Decisione questa che già dalle anticipazioni aveva fatto indignare la Corona che fin dagli inizi aveva bollato la serie come un: " prodotto pieno di falsità ".

Il ruolo della principessa Diana

Ad interpretarla in questa ultima stagione, l'attrice Elizabeth Debicki che del suo ruolo racconta: " Penso che sia una sfida davvero unica come attrice, ritrarre quei giorni. Mi fidavo davvero del progetto che Peter ha creato a livello emotivo. È la sua interpretazione e credo che per me avesse un senso. Perché, ovviamente, è tragico e devastante e non potremo mai sapere fino in fondo come sono andate le cose ".

Il ruolo del principe Carlo è invece interpretato da Dominic West e quello della Regina Elisabetta II da Imelda Staunton che dei loro personaggi hanno spiegato: " Convivo con lei da molto tempo - dice la Staunton - quindi, semmai, questa volta mi sono sentita più a mio agio. Adoro la sua immobilità e la sua capacità di non lasciarsi sconvolgere da tutto ciò che è accaduto intorno a lei, per tutta la sua vita ". E Dominic West: " Credo che provi vera tristezza e vera compassione - dice a proposito del suo personaggio - e la cosa fantastica di 'The Crown' è che ti dà la possibilità di vedere questi personaggi pubblici nella sfera privata. Sospetto che in privato Carlo sia piuttosto emotivo, io l'ho interpretato così... Penso, anzi spero, che il risultato dimostri sensibilità mantenendo un certo equilibrio. Ho parlato con molte persone che lo hanno incontrato. Lui ne ha conosciute tantissime, probabilmente più di chiunque altro tranne la Regina e il Principe Filippo. Quasi tutti hanno cose estremamente cordiali e gentili da dire su di lui ".

Il ruolo di Dodi Al Fayed

Interetato da Khalid Abdalla, sul suo personaggo ha detto poche parole: " È stato un onore essere stato coinvolto in questo progetto, far parte di 'The Crown' e interpretare Dodi ". A dirne qualcuna in più è invece l'attore Salim Daw, che si è detto entusiasta di intepretare il padre di Dodi, Mohamed Al Fayed, scomparso recentemente, che dopo la tragica fine del figlio, ha passato il resto della sua vita a cercare di dimostrare il complotto della Corona nell'incidente del tunnel dell'Alma.

" Adoro questo personaggio. Lo amo tantissimo e mi diverto a interpretarlo. In questa stagione, è così umano e ricco di sfaccettature . - ha raccontato - A volte è duro, molto duro, altre divertente. Con suo figlio a volte è molto severo, ma ha tantissimo amore per lui e il pubblico se ne accorgerà ".

La trama dell'ultima stagione

Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

La serie dei record

Da quando per la prima volta è apparso sulla piattaforma di Netflix nel 2016, la serie The Crown ha vinto e ha ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora. Quest'ultima stagione porterà alla conclusione sessanta ore di uno show che ha introdotto star come Claire Foy, Vanessa Kirby, Emma Corrin e Josh O'Connor.