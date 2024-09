Dalle due Coree al Medio Oriente in fiamme: ci sono trame che politicamente scottano

Ascolta ora 00:00 00:00

Linee di confine, guerre calde e fredde, scontri di civiltà. Sono argomenti che funzionano molto bene per i telegiornali. Ma anche per le serie televisive che, come ha spiegato in questa pagina Alberto Bellotto per Taiwan, possono permettersi di immaginare scenari che i cronisti non possono osare. Ad esempio una serie televisiva che romanza su un altro confine orientale caldissimo è Crash Landing on You, disponibile su Netflix.

La trama ridotta all'osso? Yoon Se-ri è una ricca ereditiera sud coreana che, mentre è in volo con il suo parapendio per testare un potenziale prodotto della sua azienda, viene spinta da venti improvvisi oltre il confine con la Corea del Nord. Non sapendo come ritornare in patria, incontra il giovane ufficiale dell'esercito popolare, Ri Jeong-hyuk, che si offre di aiutarla e di proteggerla; i due si innamorano, sebbene tra i loro Paesi sia costante il rischio di guerra totale. Sin dalle prime puntate, Crash Landing on You è diventato il quarto k-drama di sempre per percentuale di share, fino a diventare il secondo più alto della storia della tv coreana via cavo. E moltissimi esuli della Nord Corea l'avevano trovato struggente per la descrizione della vita al di là del confine. Inutile dire quanto sia piaciuto alla dittatura del Nord.

Se invece pensiamo ad un'altra zona calda, il Medio oriente e in particolare Israele non si può non pensare ad una serie come Teheran, distribuita da Appletv+.

Due stagioni incentrate sulle vicende di Tamar Rabinyan, nata in Iran ma cresciuta in Israele, una giovane hacker che lavora per il Mossad. Le viene affidata una missione pericolosissima: infiltrarsi in Iran e manomettere una centrale nucleare che potrebbe trasformare la Repubblica islamica in una potenza atomica. Vista la situazione attuale siamo quasi alla cronaca...

E per la guerra tra Ucraina e Russia c'è la serie antologica Those Who Stayed che racconta le vite di ucraini durante i primi giorni dell'invasione da parte delle truppe di Mosca. È stata la prima serie prodotta in Ucraina, tutta girata a Kiev e dintorni, dopo lo scoppio del conflitto ed è stata un successo anche nei Paesi dell'Est Europa.

Tra gli altri personaggi: una madre che condivide la vita con il figlio e due mariti, uno presente e uno ex, un ragazzo che lavora in uno zoo durante la guerra, un senzatetto che aiuta le Forze di Difesa Territoriale... Gli ucraini come non avreste potuto immaginarli, come Putin non vuole che li si racconti.