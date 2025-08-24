Dimmi di che segno sei e ti dirò che serie guardare

Non solo i «mi piace», gli «adoro» e i pollici versi. Non solo gli algoritmi che ci profilano in base ai film e alle serie che abbiamo già visto, magari fino a notte fonda. Ora Netflix lancia una nuova funzione: la scelta nel suo immenso catalogo in streaming in base al segno zodiacale. Il futuro della tecnologia che si lega a una pratica antichissima come la lettura del destino nelle costellazioni...

«La tua Watchlist per segno Zodiacale» (così si chiama) parte con la stagione della Vergine: ai nati sotto questo segno si consigliano grandi colpi e rapine, arguzia e intraprendenza, quindi le serie La Casa di Carta, La regina degli scacchi, Beef - Lo scontro e, fra i film, Oppenheimer di Christopher Nolan e la saga di Ocean's Eleven. Alla Bilancia, segno di equilibrio, si consigliano le serie Peaky Blinders, Ozark, Designated Survivor e i film Back in action, Hit Man e Mr. & Mrs. Smith. Per lo Scorpione, misteri e passione: le serie Mercoledì (la prima parte della seconda stagione ha appena debuttato), You, Avvocato di difesa, Sherlock, Dr. House e il film The Night Agent. Tanta avventura con il Sagittario e le serie One Piece e The Witcher e i film Red Notice e Damsel. Storie di business e ambizione per il Capricorno: Inventing Anna, Suits, Hostage, Dept Q e The Diplomat'. Fantascienza e personaggi eccentrici per l'Acquario, con Stranger Things (la quinta e ultima stagione debutterà in 3 parti, dall'1 novembre) e il film Rebel Moon. Ai Pesci, sognatori e romantici, consigliati il film A Star is Born e le serie Forever e Bridgerton. Per l'Ariete, audace e competitivo, ecco la serie cult Squid Game, il reality L'amore è cieco e il talent Building The Band. Grandi party per il Toro, con i film Notte da leoni, Le amiche della sposa e Medea - Il ritorno e serie come Nonnas.

Ai Gemelli, con la loro giocosià e gli sbalzi d'umore, si consigliano Too much o Nobody Wants This. Dramma ed emotività nei titoli del segno del Cancro, le serie Heartstopper, Ginny & Georgia e il film Uno splendido errore. Infine, per i ruggiti del Leone le serie The Crown, La regina Carlotta ed Emily in Paris.