"Elsbeth" avvocata pazzerella

Se c'è una serie che ha fatto breccia nel cuore del pubblico è The Good Wife, storica produzione Cbs che ha inanellato sette stagioni e nomination ai Golden Globe come se piovesse. Tra i personaggi più amati di questo classico c'era l'avvocato Elsbeth Tascioni. Algida e un poco svampita, ma imbattibile. Ecco perché i creatori della serie originale, Robert e Michelle King, già firmatari dello spin-off The Good Fight, hanno lanciato un secondo spin-off, dedicato questa volta all'eccentrica donna di legge. Si intitola proprio Elsbeth e potete vederla in chiaro su Raidue. Al centro della trama troviamo appunto Elsbeth Tascioni, chiamata ad aiutare la polizia di New York nelle indagini su vari crimini. Decisamente anticonvenzionale ma astuta, dopo una carriera di successo a Chicago, Elsbeth usa il suo approccio un po' folle per osservare i casi dalle più improbabili angolazioni e per mettere all'angolo i criminali che inevitabilmente la sottovalutano. Per di più agisce sotto copertura. Apparentemente assegnata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti alla supervisione di alcuni arresti controversi, la sua vera missione è quella di indagare sul capitano C.W.

Wagner, accusato di corruzione. Il vero cuore della serie ovviamente è l'interprete principale ovvero la sempre bravissima Carrie Preston (foto), una vera fuoriclasse che porta sullo schermo le capacità costruite a teatro.