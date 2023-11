Evan Ellingson, trovato morto il ragazzo prodigio di CSI

Un po' come nei misteri di CSI, il telefilm in cui ha recitato per tre anni, è stato trovato senza vita nella sua casa nella contea di San Bernardino. Stiamo parlando dell'attore Evan Ellingson, ex bambino prodigio americano. Aveva solo 35 anni. Sulla sua scomparsa il sito di TMZ, il primo a dare la notizia, ha spiegato che si tratta ancora di un mistero e non ha escluso l'idea, se pur non dicendolo apertamente, che possa trattarsi di un omicidio.

L'indiscrezione però è stata fermamente smentita dalle autorità che, dopo i primi rilievi, hanno escluso il coinvolgimento di altre persone nella sua morte. A conferma di ciò anche le parole del padre dell'attore, Michael, che ha raccontato che il figlio in passato aveva avuto problemi legati alla droga, anche se " era molto tempo che stava meglio e la sua improvvisa scomparsa è stata uno choc totale per tutta la nostra famiglia" . Nel 2008 anche suo fratello era morto a seguito di una overdose.

La sua carriera

Il triste destino di molti bambini prodigio stritolati dalla pressione del mondo dello spettacolo è stato in qualche modo fatale anche per Evan. Nato nel 1988, aveva esordito nella serie MADtv, successivamente era apparso in Titus e Selvaggi. Grazie a quest'ultima interpretazione aveva ottenuto una candidatura agli Young Artist Award. Poi diversi ruoli in General Hospital, Bones, Boys Life e State of Mind. Due interpretazioni lo avevano imposto all'attenzione del pubblico, il figlio del tenente Horatio Caine, David Caruso, in Csi: Miami e il nipote di Jack Bauer (Kiefer Sutherland) in 24.

Ha recitato anche accanto a Cameron Diaz nel ruolo di suo figlio adolescente nel film del 2009 La custode di mia sorella e più recentemente ha interpretato Kyle Harmon in CSI: Miami, serie in cui è stato protagonista per 18 episodi nell'arco di tre anni.

Nonostante le grandi promesse la sua carriera non era mai decollata e questa insoddisfazione, forse, potrebbe essere uno dei motivi che lo avevano spinto a rifugiarsi nel mondo della droga, fino a lasciare del tutto Hollywood e la recitazione. Un fallimento, questo, che non aveva mai accettato.