Tutti amano i diamanti: il colpo di Anversa diventa una fiction

Il colosso dello streaming di Amazon Prime Video è in netta espansione, per quanto riguarda la produzione di contenuti originali. Non solo americani o inglesi ma anche l’Italia sta esplorando nuove strade per diffondere la sua “fiction” ben oltre lo schermo di una televisione e il territorio nazionale. Al momento sono pochi gli esperimenti ma fino ad ora nessuno ha deluso le aspettative. E, da quel che sembra, anche Everbody love diamonds potrebbe essere la nuova serie italiana di punta di Prime Video. In arrivo dal prossimo 13 ottobre, e composta da otto episodi, lo show che miscela azione, commedia e storia vera, vede nel cast l’iconico Kim Rossi Stuart (ora sul set de Il Gattopardo di Netflix) nei panni di un improbabile rapinatore di gioielli di origini palermitane. Una serie che miscela realtà e finzione in un racconto di ottima fattura e che promette scintille. Annunciata già nel 2020, entra in produzione due anni dopo a causa delle restrizioni anti-Covid.

Everybody love diamonds cerca di raccontare cosa è successo nel 2003 a Anversa e, in quello che è stato definito dalla stampa, come “la rapina del secolo”. Al centro del racconto c’è la storia di una rapina compiuta dal palermitano Leonardo Notarbartolo – interpretato per l’appunto da Kim Rissi Stuart – che è avvenuta nel Diamond District di Anversa. La serie con un pizzico di pungente comicità, racconta le fasi preparatorie della rapina, la formazione della banda e tutte le conseguenze del furto. Il "Colpo di Anversa" si è svolto nella notte tra il 15 e il 16 febbraio del 2003, all'Antwerp World Diamond Centre luogo in cui sono stati rubati diamanti, oro e altri gioielli per un valore superiore ai 100 milioni di dollari. La refurtiva è stata sottratta da 123 cassette di sicurezza su 160 che si trovavano nel caveau.

Come abbiamo già puntualizzato, la rapina è stata organizzata da un gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo. Lui è leader di un gruppo di malfattori, carismatico, intelligente e scaltro, che è stato capace di mettere a segno un furto quasi impossibile. Il gruppo è composto da ladri altamente specializzati con nomi in codice. La scelta della rapina è caduta sulla città di Anversa perché è la seconda città più grande del Belgio dopo Bruxelles e, neanche a dirlo, ospita il "Quartiere dei Diamanti", dove si trova l'importante Antwerp World Diamond Centre e dove la banda ha messo a segno il furto. Ma non è tutto, storicamente la città di Aversa è stata soprannominata la “capitale” del commercio di diamanti.