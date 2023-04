Mrs Maisel, arriva la nuova stagione: ecco dove eravamo rimasti

È una tra le serie tv più amate dal pubblico di Amazon Prime Video. Uno show che ha convinto anche (e soprattutto) la critica, tanto da vincere numerosi award come 3 Golden Globe di cui due sono andati alla sua iconica protagonista. Nata dalla fervida immaginazione di Amy-Sherman Palladino, la stessa autrice televisiva che ha portato in tv (a inizio degli anni 2000) il mito di Una mamma per amica e successivamente il delizioso ma incompreso Bunheads, con La fantastica signora Maisel ha trovato il modo di imporsi nel panorama mediale di oggi con uno show straordinario, in bilico tra drama e commedia e specchio dei tempi di oggi. Una scommessa per Amazon Prime Video che, nel 2017, affidò la produzione di un solo episodio per ordinare poi subito dopo una stagione di 8 episodi a fronte di un ottimo gradimento da parte del pubblico. Un successo che è mutato nel tempo, che si è consolidato, permettendo allo show di andare avanti per ben 5 stagioni senza perdere mai la sua bellezza e la sua identità.

È tempo, però, di saluti per La fantastica signora Maisel. Su Amazon Prime arrivano, dal 14 aprile, i primi tre episodi dell’ultima stagione, pronti a raccontare l’atto finale della serie tv. A cadenza settimanale (i restanti saranno disponibili ogni venerdì), il pubblico torna a immergersi nell’atmosfera dell’America degli anni ’60 tra vestiti variopinti e sogni di un futuro migliore. Prima di scendere nel dettaglio e capire se anche i nuovi episodi hanno "bucato lo schermo" come i precedenti, riavvolgiamo il filo e cerchiamo di mettere un po' di ordine nella lunga sequela di eventi che hanno caratterizzato la serie tv.

La casalinga che voleva essere una comica

La storia prende inizio a New York nel 1958. Miriam è una casalinga ebrea che è felice della sua vita. Anche se ha lasciato gli studi per stare insieme al marito e ai figli, è soddisfatta della scelta che ha intrapreso. Purtroppo, però, la “luna di miele” finisce molto presto. Joel confessa di essere innamorato di un’altra donna e che vorrebbe chiedere il divorzio. Miriam, che è una donna dal carattere fuori dagli schemi e dalla spiccata ironia, non riesce proprio a digerire il tradimento del marito. Una sera e sotto i fumi dell’alcol si trova al Gaslight, un pub che improvvisa spettacoli comici, e lì, con il microfono in mano, Miriam comincia a raccontare del tradimento da parte del marito, inscenando un numero comico da capogiro, attirando l’attenzione di Susie. Lei è la proprietaria del locale con il sogno di diventare una talent scout. Vede in Miriam il suo punto di svolta, ma per una donna muoversi nel mondo della comicità è molto più difficile di quello che sembra.

Positività e forza d’animo

La seconda stagione del La fantastica Signora Maisel parla di conseguenze, di scelte e di redenzione. Miriam non riesce proprio a imporsi nel panorama comico dell’epoca, anche a causa di uno screzio con Sophie Lennox (interpretata dalla convincente Jane Lynch). Soprattutto, deve cercare di mettere insieme i pezzi della sua famiglia. I genitori sono anche loro pronti per divorzio e Miriam deve cercare di conciliare la sua vita da neo-mamma single e divorziata con il lavoro da comica che, però, non riesce proprio a decollare. Susie, tra difficoltà e proposte di lavoro da incubo, riesce a trovare il modo giusto per far ripartire la carriera della sua assistita. Allo stesso tempo, la serie si prende un attimo di pausa e, tra uno show comico e un altro, si sofferma a fotografare il lifestyle americano dell’epoca, idealizzando un contesto sociale e culturale in netta espansione.

Ascesa e discesa di Miriam

Dopo la redenzione c’è la voglia di ripartire e, la stagione 3, fa conoscere al pubblico una Miriam più consapevole di se stessa, più a suo agio nel ruolo di comica pungente e sboccata. E, finalmente, il punto di svolta arriva (non senza problemi). La donna insieme a Susie parte alla volta di Las Vegas insieme al Shy Baldwin, cantante di colore che dal quartiere di Harlem ha trovato il modo di emergere in un mondo ancora poco aperto alla diversità. È un ingaggio perfetto per Miriam, il suo primo vero lavoro da professionista, ma nonostante la sua consapevolezza, ha paura di sbagliare e di sabotare la sua carriera. Convinta dal manager di Shy, che per calmare le sue ansie le suggerisce di mettere su uno show comico sulla vita del cantante, Miriam si lascia andare a allusioni sull’omosessualità di Baldwin e, così, in tronco, viene licenziata. Senza un soldo e con un debito da saldare con il padre del suo ex marito, Miriam torna a languire nei bassifondi.

E poi arriva Lenny Bruce

La stagione 4 non delude le aspettative. Dopo un secondo atto più lento e didascalico, e un terzo atto in cui la serie ha cercato di tornare nei ranghi, gli episodi che sono stati condivisi nella primavera del 2022 sono stati una vera delizia. Miriam, consapevole di aver osato troppo e scottata dal licenziamento da parte di Shy, torna a lavorare ma nei locali per soli uomini di New York, sentendosi più libera di essere se stessa. Appare più matura, più in forze, dimenticando l’ansia da prestazione, e acquisendo la consapevolezza di non poter mai diventare una comica a tutti gli effetti. Susie, invece, non si arrende all’idea, tanto da indebitarsi fino al collo pur di aprire un’agenzia a un passo da Times Square. Sulla scena, però, ritorna Lenny Bruce, comico realmente esistito, che cerca di mettere in riga Miriam e farle comprendere quanto sia difficile il mestiere che ha scelto e, soprattutto, quanto sia difficile perseguire il sogno. In un emozionante episodio finale, Miriam raggiunge finalmente la piena consapevolezza di se stessa, proprio nel momento in cui su tutta la città di New York si abbatte una tormenta di neve.

Come vedere gli episodi de La Fantastica signora Maisel

Gli episodi che compongono la quinta stagione sono in streaming dal 14 aprile su Amazon Prime Video. La serie tv può essere vista sottoscrivendo un abbonamento oppure con un periodo di prova gratuita di 30 giorni cliccando qui.