Sta per tornare la nuova stagione di The Marvelous Mrs. Maisel: ecco quando

È stata una tra le prime serie tv che sono state inserite nel catalogo di Amazon Prime Video - il pilot risale al 2017 - ed è stata anche una tra le più premiate durante la Award Season. Ora, The Marvelous Mrs. Maisel torna in streaming con la quinta e ultima stagione. La data del debutto è quella del 14 aprile 2023 quando saranno disponibili i primi tre episodi, per continuare poi a cadenza settimanale fino alla sua naturale conclusione. Una serie di ottima fattura che miscela la commedia al drama storico, focalizzando l’attenzione sulla città di New York durante gli anni ’50, scandagliando il sottobosco dei club della Grande Mela e del difficile mestiere del comico. Una serie al femminile ma piccata e sagace che, in questa formula, ha trovato il modo di imporsi nell’attuale panorama televisivo.

Il trailer della Marvelous Mrs. Maisel

Nel corso delle ultime ore è stato condiviso in rete il trailer della nuova stagione che, finalmente, mostra le prime immagini della serie tv. La Marvelous Mrs. Maisel del titolo torna dopo una folgorante stagione 4 che ha visto in Rachel Brosnahan la sua iconica protagonista, ancora una volta. Midge di professione è una comica, o quanto meno, spera di poter far avverare il suo sogno ma, in un ambiente così maschilista, per lei non è facile trovare spazio. Durante la stagione quatto, a causa di alcuni errori di valutazione, Midge si trova estromessa dal sogno che stava rincorrendo. E tornare in carreggiata non è stato affatto facile. La stagione cinque si apre con un’epifania che la giovane protagonista ha trovato in un giorno di neve.

La comica è pronta a voltare pagina e, finalmente, raggiungere i suoi obiettivi. Ma, anche in questo caso, Midge deve affrontare diverse problematiche e nella corsa ad ostacoli può fare affidamento solo sulla sua forza d’animo e sulla potenza della sua stessa comicità. Che sia un successo è un dato di fatto, ma The Marvelous Mrs. Maisel si è imposta non solo per una storia intensa e profonda ma anche per una sceneggiatura di ferro, capace di miscelare il dramma e la commedia. Tutto questo è dovuto grazie alla penna di Amy Sherman Palladino che, in passato, ha realizzato per la tv il "mito" de Una mamma per Amica.

Dove vedere The Marvelous Mrs. Maisel?

I primi tre episodi della quinta stagione arrivano su Amazon Prime Video dal 14 aprile. La serie tv può essere vista sottoscrivendo un abbonamento oppure con un periodo di prova gratuita di 30 giorni cliccando qui.