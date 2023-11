"Si rifiutò di girarla": così Matthew Perry "salvò" Friends

La morte di Matthew Perry continua ad essere motivo di tristezza e disperazione per i milioni di fan di Friends, storica ed iconica sit-com anni Novanta in cui l'attore ha interpretato l'indimenticabile Chandler Bing. Nonostante l'anno prossimo si celebrerà il ventesimo anniversario dalla messa in onda dell'ultimo episodio della serie NBC, Friends continua ad essere uno show che molti rivedono a ripetizione, uno show di conforto e serenità in cui annegare i problemi della vita quotidiana. Per questo la morte di Matthew Perry è stata così terribile: ha tolto al mondo la possibilità di rivedere Friends in tranquillità. Ora qualsiasi visione dello show sarà per sempre accompagnata dal rimpianto per un attore che non c'è più.

Quando Matthew Perry salvò Friends

Ed è proprio di queste ore la notizia che proprio Matthew Perry avrebbe impedito a Friends di prendere una strada narrativa che avrebbe potuto rovinare la serie. Come si legge su ComingSoon.net, infatti, Matthew Perry si è rifiutato di girare una scena in cui il suo personaggio avrebbe dovuto tradire Monica, interpretata da Courteney Cox. A fare questa rivelazione è stata l'attrice Lisa Cash, che è apparsa come guest star nell'episodio ventitré della quinta stagione, dal titolo Tutti insieme a Las Vegas - 1° Parte. In questa puntata Lisa Cash interpreta una hostess che si trova sul volo che sta portando Rachel (Jennifer Aniston) e Ross (David Schwimmer) a Las Vegas, per ricongiunsersi con Chandler e Monica, dove lui conta di fare pace con il suo migliore amico Joey (Matt LeBlanc). In un'intervista con TMZ, Lisa Cash ha però svelato che il suo personaggio, all'inizio, doveva essere un altro. L'attrice avrebbe infatti dovuto interpretare una lavoratrice dell'albergo di Las Vegas in cui si trovano i personaggi, con cui Chandler avrebbe dovuto tradire Monica dopo un litigio. L'attrice ha ricordato: "Sono arrivata come guest star ed ero super eccitata. La scena riguardava Chandler e Monica che litigavano a Las Vegas sul fatto che Monica era andata a pranzo con Richard. All'inizio, sul nostro copione, era previsto che Chandler salisse nella sua camera d'albergo, richiedendo il servizio in camera che io avrei effettuato come lavoratrice dell'hotel. Avremmo dovuto chiacchierare, ridere, connetterci e Chandler avrebbe dovuto tradire Monica con il mio personaggio."

Tuttavia il giorno delle riprese - che si sarebbero svolte davanti al pubblico - Matthew Perry decise di affrontare direttamente gli sceneggiatori di Friends, asserendo che gli spettatori non sarebbero mai stati capaci di perdonare Chandler, qualora avesse tradito Monica. L'attore, di base, si rifiutò di realizzare quella scena, spiegando con calma e lucidità che essa avrebbe potuto rovinare l'intero show, soprattutto perché andava a "toccare" quella che, forse, è la coppia più amata di tutta la serie, persino più di Ross e Rachel. Gli sceneggiatori alla fine gli diedero ragione e cancellarono all'ultimo quella scena. Di fatto, dunque, Matthew Perry ha salvato Friends e l'affetto che il pubblico gli ha sempre riservato.