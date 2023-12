Il futuro della monarchia inglese nell’atto finale di The Crown

Il 2023 segna l’addio di una tra le serie tv più celebri (e elitarie) di Netflix. Una delle poche che è stata capace di raccontare la nostra modernità attraverso gli occhi della famiglia Windsor e tutto quello che ha interessato la monarchia inglese dagli anni ’40 ad oggi. The Crown è, per diritto, LA serie storica per eccellenza. L’unica che, pur romanzando fatti realmente accaduti, si è fatta portavoce di un racconto schietto e sincero sulla royal family. Scandali, matrimoni e sogni di un mondo migliore: così potrebbe essere riassunto il “mito” di The Crown. E ora la serie di Peter Morgan arriva al suo capitolo finale. Netflix per l’occasione ha diviso in due blocchi gli episodi della stagione 6. I primi 4 sono già in streaming, gli ultimi arriveranno il 14 dicembre e per l’occasione è stato diffuso il trailer che anticipa il gran finale.

Una scelta, quella di dividere in due blocchi la serie tv, che non ha giovato alla narrazione, appesantendo molto la storia. Di fatti, tutta la prima parte si è focalizzata in special modo sugli ultimi istanti di vita di Lady D. aprendo una lunga parentesi sulla sua storia d’amore con Dodi Al-Fayed. Criticata proprio per l’eccessiva "beatificazione" dell’ex moglie Carlo e per le troppe divagazioni su fatti realmente accaduti, la coda finale di The Crown deve correggere un po' il tiro. Dalle poche informazioni che si hanno in merito agli ultimi episodi, la storia si focalizzerà non solo sugli ultimi anni di regno della Regina Elisabetta ma anche sulla storia d’amore tra il principe William e Kate Middleton.

La vicenda prende le fila dopo la morte di Diana e cercherà di raccontare le implicazioni di quell’evento che ha sconvolto il mondo intero. William torna all'Eton College e vede l'aumento dell'attenzione da parte delle giovani fan toccate dalla sua situazione. La lotta per cercare una sua dimensione porta a tensioni con la sua famiglia, che cerca di aiutare un altro giovane erede a trovare la sua strada nel sistema monarchico e nel mondo. Spazio anche alla Principessa Margaret che, colpita da un ictus, ricorda un piacevole evento della sua giovinezza. E poi la Regina, il suo Giubileo d'oro e l'approvazione del matrimonio tra il principe Carlo e Camilla. La sovrana inizia a pensare al suo regno e, in definitiva, alla sua eredità. Un finale, come promesso dallo stesso Peter Morgan, che è stato scritto proprio per onorare la famiglia ma anche la regina stessa, in un momento di grandi cambiamenti per il mondo che abbiamo intorno e per la famiglia reale.