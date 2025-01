Grazia e tradimenti orientali

Ascolta ora 00:00 00:00

Una serie tutta fatta di emozioni, ed emozioni molto giapponesi. Si intitola Asura ed è realizzata, in sette episodi, dal regista Hirokazu Kore'eda (Palma d'oro a Cannes nel 2018 per Un affare di famiglia) per la piattaforma Netflix. Ecco la trama, ridotta in forma di bonsai. Tokyo, 1979. La giovane bibliotecaria Takiko Takezawa (interpretata da Yu Aoi) telefona alle sorelle Tsunako, Makiko e Sakiko: vuole vederle. I rapporti con loro sono ai minimi termini, ma ha una notizia sconvolgente da rivelare. Ha scoperto che loro padre Kotaro da molto tempo porta avanti una relazione extraconiugale con una donna. Non solo: l'investigatore privato che ha assunto le ha rivelato che hanno avuto un figlio. Quindi le quattro sorelle hanno un fratellastro. La riunione di famiglia non va come Takiko si aspettava, diventa un fiume in piena. Makiko, la maggiore, casalinga e madre di due bambini, sposata con Takao, vorrebbe lasciare all'oscuro del segreto la madre Fuji. Sakiko è contrariata, ma rimprovera Takiko per questa rivelazione.

Tsunako, vedova e insegnante di ikebana, a sua volta amante del suo capo, è quella più in difficoltà nel decidere quale decisione prendere.

Il risultato è una sciarada di sentimenti bella come lo sfasciarsi di un fiore di ciliegio.