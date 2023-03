Grey’s Anatomy, anche Maggie abbandona la serie: quale sarà il suo ultimo episodio

Grey’s Anatomy, il medical drama giunto alla sua diciannovesima stagione, è costretto a dire addio ad un’altra delle sue protagoniste. Proprio pochi mesi fa, infatti, era arrivato l’annuncio dell’abbandono dalla serie di Ellen Pompeo, storico volto della serie e di Krista Vernoff, storica showrunner del medical drama; poche ore fa, come se non bastasse, è arrivata la notizia di un'altra uscita di scena. Si tratta di Kelly McCreary che con la sua Maggie è stata tra le protagoniste per ben nove lunghe stagioni.

Il personaggio

Il personaggio di Maggie Pierce era entrato in scena nel penultimo episodio della decima stagione, indossando i panni di capo di chirurgia della cardiotoracica dell’ospedale e della sorellastra di Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. Dall’undicesima stagione in poi, è apparsa regolarmente in tutti gli episodi fatta eccezione per un breve arco di episodi della stagione 18 quando è stata lontana dal set per un breve periodo in seguito alla nascita del suo primo figlio. Protagonista di diverse relazioni all'interno della serie, ha sposato Winston (Anthony Hill) nella stagione 17. Nella stagione 19, però i due stanno attraversando una crisi.

L’annuncio dell’attrice

È stata l’attrice stessa a volerne dare l’annuncio sul suo profilo social attraverso un messaggio d'amore ai suoi fan:

“Dopo nove stagioni, dico addio a Maggie Pierce e alla sua famiglia del Grey Sloan. È stato un grande onore far parte di una leggendaria istituzione televisiva come Grey's Anatomy. Sarò sempre grato a Shonda Rhimes, Krista Vernoff e ABC per l'opportunità e agli incredibili fan per il loro appassionato supporto. Trascorrere nove anni esplorando un personaggio dentro e fuori, raggiungendo un pubblico globale con storie di grande impatto, è un dono raro. Mi ha offerto l'opportunità di collaborare, imparare ed essere ispirata da innumerevoli artisti brillanti sia davanti che dietro la macchina da presa. Interpretare Maggie Pierce è stata una delle vere gioie della mia vita e me ne vado con profonda gratitudine per ogni fase di questo viaggio. Sono eccitata per il prossimo capitolo della mia vita e per ciò che riserva il futuro.”

Il motivo dell’abbandono

L’abbandono da Grey’s Anatomy di Kelly è stato pianificato da tempo, esattamente come era stato fatto con quello di Meredith. La decisione pare essere stata presa proprio dall’attrice che ha informato con ampio anticipo i produttori esprimendo il desiderio di dedicarsi a nuove opportunità lavorative. Così facendo, gli autori hanno potuto pianificare la sua uscita di scena.

L’ultimo episodio in cui vedremo Maggie

Maggie apparirà per un’ultima volta nell’episodio della diciannovesima stagione in onda negli Stati Uniti il prossimo 13 aprile. In Italia, invece, il medical drama torna con i nuovi episodi il prossimo 22 marzo su Disney+. Poi, come Ellen Pompeo, il personaggio di Kelly comparirà saltuariamente, prima della fine della stagione, probabilmente nel finale. Certo è, che si tratta di un altro grande addio che dovrebbe iniziare a far riflettere sul futuro della serie.