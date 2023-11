House of the Dragon torna in estate. Cosa aspettarsi dalla seconda stagione?

Nessuno avrebbe mai scommesso sul successo di House of the Dragon e invece, numeri alla mano, è stata una tra le serie di maggior successo in America e sulla rete della HBO della scorsa stagione. Dopo la grande delusione per il finale di Game of Thrones, in pochi avrebbero mai pensato che uno spin-off potesse far splendere – di nuovo – il mito di Westeros in tv e sul web. E invece House of the Dragon ha compiuto un vero e proprio miracolo. I 10 episodi, da un’ora ciascuno, che hanno composto la prima stagione della serie, disponibili in Italia su Now, hanno rappresentato un nuovo inizio per la saga di George R.R. Martin. La storia parte dall’inizio, ovvero 190 anni prima delle vicende che hanno scosso i 7 regni e ben 172 anni prima della nascita di Daenerys. Di fatti, al centro della vicenda ci sono gli intrighi politici della famiglia Targaryen, in un mondo costellato da incertezze e voglia di conquista.

Alla luce di un tale successo, anche da ottime recensioni da parte dalla critica, è stato più che naturale rinnovare la serie per una seconda stagione. Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, però, ha messo in serio pericolo le riprese. Per fortuna gli episodi sono stati già scritti prima che gli sceneggiatori incrociassero le braccia, ma questo ha impedito di portare accorgimenti e migliorie alla storia. Sarà influente oppure no? È ancora presto per dirlo. Intanto dall’America arrivano notizie confortanti per i nuovi episodi di House of the dragon. Secondo le prime indiscrezioni, la serie tornerà su HBO (e quindi anche in Italia) non prima dell’estate 2024. Lo avrebbe confermato Casey Bloys, che lavora ai vertici della HBO, nel presentare i prossimi palinsesti alla stampa a New York. Durante l’evento, inoltre, è stato mostrato in esclusiva – per ora solo ai giornalisti - il primo trailer della nuova stagione, ma non sono trapelate altre informazioni riguardo a questo primo sguardo alla serie. In questo contesto sono state diffuse anche delle informazioni, seppur fugaci, su A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, altro spin-off della saga. Le riprese, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, inizieranno la prossima primavera.

E su House of the Dragon cosa dobbiamo aspettarci? Poche le notizie in merito ma sappiamo da alcuni spoiler che il titolo del primo episodio sarà A Son for a Son, ovvero Un figlio per un figlio, frase tratta dalla lettera che Daemon scrive a Rhaenyra in merito alla morte di Lucerys negli ultimi episodi della stagione uno. Il titolo potrebbe quindi alludere alla morte di uno dei membri della famiglia Hightower.