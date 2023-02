"Una pacca sul...". Il significato del gesto poco royal di Kate ai Bafta

Alla cerimonia dei Bafta 2023 William e Kate hanno affascinato tutti per bellezza e naturalezza, dote, quest’ultima, che i duchi di Sussex si sono sempre rifiutati di attribuire ai futuri sovrani. Anzi, più volte Harry e Meghan hanno messo in evidenza la presunta freddezza della coppia, secondo loro incapace di empatia e di dimostrazioni di affetto spontanee sia in pubblico che in privato. Un gesto di Kate Middleton nei confronti del principe William, però, racconterebbe una storia ben diversa.

Una coppia incantevole

Lo scorso 19 febbraio, William e Kate sono stati gli ospiti d’onore alla cerimonia dei Bafta 2023, ovvero gli Oscar inglesi, di cui il principe è presidente onorario dal 2010. La coppia ha incantato il pubblico con un look patinato, molto elegante e in parte riciclato. William ha indossato uno smoking di Tom Ford di velluto nero, mentre Kate ha optato per un abito bianco di Alexander McQueen già visto ai Bafta del 2019.

Stavolta, però, la principessa ha sostituito i fiori che le drappeggiavano la spalla quattro anni fa con un panneggio che sottolinea le linee morbide e quasi impalpabili del vestito. Non è l’unica differenza di rilievo: nel 2019 Kate aveva raccolto i capelli in una pettinatura semplice e indossato gli orecchini di perle appartenuti a Lady Diana, ovvero i “South Sea Pearl Earrings” sfoggiati dalla suocera in diverse occasioni, la prima delle quali nel 1990, al banchetto per l’incoronazione dell’imperatore giapponese Akihito.

Kate aveva abbinato a questi gioielli magnifici l’altrettanto splendido “Diamond Quatrefoil Bracelet”, il bracciale della regina Elisabetta (portato da Kate per la prima volta a Kensington Palace nel novembre 2017, alla cena di gala in onore dell’ente “Anna Freud National Centre for Children and Families”).

Ai Bafta 2023, invece, la principessa del Galles ha preferito lasciare i capelli sciolti, optare per un paio di orecchini a forma di fiore firmati Zara da 15,95 euro (18 sterline) già sold out sul sito del brand e scegliere un paio di guanti neri lunghi coordinati con il colore dell’abito del marito. Lo stile della coppia, in perfetto equilibrio tra sostenibilità e lusso, non è stato l’unico elemento che ha colpito l’opinione pubblica. Un gesto inaspettato della principessa, da alcuni giudicato scandaloso, potrebbe in realtà essere una risposta alle accuse di insensibilità formulate da Harry e Meghan.

Quel gesto compiuto di fronte a tutti

Durante la cerimonia dei Bafta William e Kate si sono dimostrati più vicini che mai. Gli obiettivi di telecamere e macchine fotografiche hanno catturato i loro sguardi complici e il loro atteggiamento affettuoso. La principessa si è persino spinta oltre, assestando una breve e leggerissima pacca sul sedere del marito immediatamente catturata dall’occhio vigile degli osservatori. Un gesto sorprendente, un po' imbarazzante, che forse nessuno si sarebbe aspettato dall’impeccabile Kate, sempre attenta e misurata nelle parole e nei modi. Inutile dire che il video, diffuso sui canali social di Vogue Magazine, è diventato virale.

Impossibile sapere con certezza perché la principessa lo abbia fatto, ma ci sarebbero delle ipotesi non così remote: la futura Regina avrebbe voluto dimostrare la sua complicità con William attraverso un comportamento magari non proprio royal, per dirla tutta contrario alle norme del protocollo, ma che in fondo non ha nulla di riprovevole (naturalmente in relazione a questa precisa circostanza: stiamo parlando di una coppia sposata in cui sembra di capire che un gesto simile sia tollerato, altrimenti Kate non lo avrebbe compiuto).

Non è da scartare la possibilità che Kate Middleton abbia anche voluto smentire i cognati Harry e Meghan che l’hanno accusata di formalità eccessiva. I Sussex hanno messo in evidenza più volte la presunta freddezza della principessa e del principe. Una coppia che sarebbe incapace di dimostrare spontaneità e affetto. Per esempio nel documentario Netflix la duchessa di Sussex ha rivelato che William e Kate sarebbero formali sia in pubblico sia in privato, che metterebbero delle barriere invalicabili tra loro e gli altri.

Nel suo memoir Harry ha ribadito il concetto, per esempio quando ha raccontato del primo incontro tra Meghan e William. I Sussex hanno restituito un’immagine rigida, troppo impostata dei principi di Galles, come se questi fossero delle marionette incapaci di muoversi se non a comando. Il gesto compiuto ai Bafta 2023, al contrario, ci fa vedere una coppia spontanea, simpatica, che non ha paura di osare, diciamo pure alla mano, benché il doppio senso sia inevitabile. Due esseri umani come tutti.