I Simpson e l'addio a Larry. Muore uno dei personaggi storici della celebre serie animata

È una tra le serie animate più scostumate della televisione americana ma, a distanza di trentacinque anni dal primo episodio, è ancora sulla cresta dell’onda. I Simpson sono diventati un punto di riferimento per la cultura pop moderna. Amati per la loro ironia così sfacciata e impudente, oggi sono in onda sulla rete di Fox America e mietono un consenso dopo l’altro, pronti a raccontare e a ironizzare sulla società dei consumi e su una società sempre più politicamente corretta.

Oggi, però, la notizia è un’altra. Come riportano gli spoiler dalle puntate americane, l’episodio che è andato in onda lo scorso 21 aprile (e quindi è ancora inedito nel nostro Paese) ha visto l'uscita di scena di uno dei personaggi più celebri della serie televisiva e che era presente fin dal primo episodio. I Simpson, infatti, hanno detto addio a Larry. La notizia era già nell’aria da tempo ma è stata confermata dallo stesso creatore che, sui social, ha confermato la morte di uno dei co-protagonisti.

Nel corso della sua programmazione, la maggior parte dei personaggi più iconici dello show ha continuato a essere presente nel corso dei decenni, per cui i fan sono rimasti scioccati dalla notizia della morte di un classico abitante di Springfield, anche se ha interagito poco con le vicende di Homer, ma era un punto fermo per battute graffiante e al fulmicotone. Di Larry si sapeva poco. Era un bevitore incallito ed era una presenza fissa al bar di Boe. Era lì tutte le volte in cui Homer e i suoi colleghi di lavoro si riunivano per una bevuta, ed era lì, seduto in quel bar a bere birra fin dalla prima puntata de I Simpson. Non è dato sapere il motivo per quale la produzione abbia deciso di uccidere Larry, ma, come riportano gli spoiler, l’episodio è stato molto toccante e i fan della serie hanno potuto conoscere il vero Larry che, fino a quel momento, è sempre rimasto sullo sfondo.

Nell'episodio trasmesso lo scorso fine settimana, intitolato Cremains of the Day, gli spettatori hanno assistito alla morte di Larry, un cliente abituale della Taverna di Boe, e neanche a dirlo è morto proprio mentre stava sorseggiando la sua ultima Duff. Nell'episodio, Homer insieme a Boe, Lenny e Carl partecipano al suo funerale e qui si rendono conto di sapere molto poco del loro compagno di bevute. È la madre di Larry che ha reso omaggio al figlio: " Il mio Lawrence parlava sempre dei suoi migliori amici, i ragazzi della Taverna di Boe" . I quattro, dopo il funerale, hanno portato le ceneri di Larry nel suo "posto speciale".

Nonostante la tristezza per la scomparsa di Larry, i fan della serie (che si sono poi riversati sui social) hanno apprezzato l’idea di aver regalato un po' di spazio al personaggio.