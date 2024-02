Iniziate in gran segreto le riprese dei nuovi episodi di Downton Abbey

È stata una delle serie tv non americane a trovare successo di critica e pubblico al di fuori dell’Europa, imponendosi nel mercato statunitense su tutte le altre produzioni di genere, lasciando un segno indelebile. Arrivando a vincere nel 2012 un Emmy Award come miglior miniserie tv. Tutti, ma proprio tutti sono rimasti affascinati dall’affresco sociale e culturale di Downton Abbey che, con grazia, ha saputo raccontare l’aristocrazia inglese di inizio ‘900, miscelando il drama, la satira e il romance con uno sguardo al mondo del progresso, scosso da guerre e conflitti. Il primo episodio, trasmesso in Inghilterra, risale al settembre del 2010 e, in poco tempo, Downton Abbey ha racimolato un consenso dopo l’altro, imponendosi come la serie in costume di maggior successo degli anni 2000. Di stagioni ne sono state prodotte ben sei, tutte che hanno conservato la bellezza di una serie unica nel suo genere. Ma nonostante è stato già scritto il suo (lieto) fine, ora si pensa a un sequel.

Di fatto, nel 2019 e nel 2022, Julian Fellowes (creatore dello show) ha compiuto un vero e proprio miracolo tanto da scrivere per il grande schermo due film sul mito di Downton Abbey, che a livello di incassi hanno superato qualsivoglia aspettativa. Forse il secondo, uscito durante la coda finale del Covid, ha sofferto un po' dell’assenza del pubblico nelle sale ma si è difeso bene. E ora, come ha riportato il Daily Mail, sono in corso da diverso tempo – e in gran segreto – le riprese di una nuova serie tv di Downton Abbey. “ Ci sono persone che ci stanno lavorando e che non hanno mai visto una segretezza del genere – rivela l’insider -. Quelli che lavorano sul set sono stati costretti a firmare accordi di non divulgazione in modo da non rivelare nulla, ma c’è molta eccitazione per il ritorno di Downton Abbey. È stato un successo così enorme e ci sono così tante altre storie da raccontare. Sembrava un peccato non poterne fare più, ma ce l’hanno fatta ”.

Nonostante, però, sono in corso le riprese ancora non è dato sapere se torneranno i volti storici della serie. L’insider afferma che gli attori principali hanno cominciato a negoziare il contratto. Sicuro a non tornare sarà la bravissima Maggie Smith dato che il suo personaggio è uscito di scena nel secondo film. E la trama? Anche su quella c’è il più stretto riservo ma, dato che il film si è concluso all’alba degli anni ’30, con molta probabilità affronterà i cambiamenti della nobiltà inglese con l’arrivo del secondo conflitto mondiale. Per il resto, bisogna attendere altre notizie ufficiali. Sarà un 2024 molto attivo per Julian Fellowes dato che, oltre a Donwton Abbey, è al lavoro anche con la terza stagione di The Gilded Age (in Italia su Now).