"Italian Cinematographers - I Maestri della Luce", la docuserie premiata al Matera Fiction per eleganza e profondità

Un riconoscimento prestigioso per un’opera che illumina – in tutti i sensi – l’anima nascosta del cinema. La docuserie Italian Cinematographers – I Maestri della Luce, prodotta da Giovanna Cucinotta, diretta da Elio Sofia con la fotografia di Alessandro La Fauci, è stata premiata come Migliore docuserie italiana nella sezione “Schermi Altrove” al Matera Fiction Festival.

La motivazione della giuria

A convincere la giuria è stato il valore artistico e documentaristico dell’opera, come sottolinea la motivazione ufficiale del premio:

“ Un’opera che rende omaggio agli Autori della Fotografia Cinematografica, protagonisti silenziosi del cinema. Coniuga rigore documentaristico e narrazione evocativa, dando volto e voce a chi ha saputo scrivere con la luce. Premio per l’eleganza formale e la profondità del racconto” .

Un tributo raffinato a una figura spesso dimenticata dal grande pubblico, ma assolutamente centrale nel processo creativo e visivo di ogni film.

Una produzione sostenibile e condivisa

La docuserie è certificata Green Film per l'attenzione alla sostenibilità ambientale durante le fasi di produzione ed è patrocinata dall’AIC – Associazione Italiana degli Autori della Fotografia Cinematografica. Il progetto è stato realizzato con il contributo selettivo del Ministero della Cultura e il sostegno di importanti partner del settore audiovisivo, tra cui Cinecittà, Arri Italia, D-Vision Movie People, Flat Parioli, Otofarma e BCC Roma.

I protagonisti della luce

Italian Cinematographers – I Maestri della Luce celebra il talento e la visione di alcuni dei più grandi direttori della fotografia italiani, offrendo uno sguardo intimo e approfondito sul loro lavoro e sulla loro poetica. Tra i protagonisti intervistati:

Luca Bigazzi

Maurizio Calvesi

Daria D’Antonio

Daniele Nannuzzi

Luciano Tovoli

Attraverso i loro racconti, la serie restituisce al pubblico la magia di "scrivere con la luce", ovvero di costruire emozioni e significati attraverso l’immagine.

Voci d’autore dal cinema italiano e internazionale

Ad arricchire ulteriormente la narrazione sono le testimonianze di registi, critici e professionisti del settore, tra cui: Dario Argento, Marco Bellocchio, Roberto Andò, Laura Delli Colli (giornalista e presidente del SNGCI), Alejandro Jodorowsky, Ferzan Özpetek, Silvio Soldini, Matteo Rovere, Valerio Mieli, Enzo Monteleone, Alberto Negrin, Andrea Orsini (senior colorist).

La coralità delle voci coinvolte restituisce uno spaccato autentico e appassionato del cinema italiano, visto da chi – spesso dietro le quinte – lo rende grande.

Un'opera da scoprire e da celebrare

Con questo riconoscimento, Italian Cinematographers – I Maestri della Luce si impone come uno dei più importanti progetti documentaristici italiani recenti, capace di restituire dignità e visibilità a una figura chiave della creazione audiovisiva. Un invito, per il pubblico e per l’industria, a guardare – finalmente – anche dietro la macchina da presa.