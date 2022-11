Lady Diana oltre The Crown: tutti i film sulla Principessa triste

La quinta stagione di The Crown è appena approdata su Netflix dove sta riscontrando un grande interesse da parte del pubblico, soprattutto perché questo arco narrativo è quasi interamente incentrato sulla figura di Lady Diana Spencer, una figura tragica della Corona britannica che è stata capace di attirare su di sé tutta l'empatia dei sudditi, ma anche un'attenzione morbosa da parte di tutto il mondo.

Dal suo triste matrimonio con Carlo, all'umiliazione subita per essere messa da parte in nome di un grande amore in cui lei rappresentava il terzo incomodo, passando per la storia d'amore con Dodi Al-Fayed fino al tragico epilogo, la vita di Diana è stata costellata di eventi, tragedie e sfide che l'hanno resa un personaggio quasi leggendario, capace di trascendere la realtà, trasformandosi in un materiale perfetto per essere raccontato attraverso qualsiasi tipo di affabulazione. Non sorprende, dunque, che proprio il "personaggio" Diana Spencer sia diventato il protagonista di moltissime trasposizioni su grande e piccolo schermo, che non riguardano solo The Crown.

Dai film per la tv come Diana - La principessa del popolo, uscito nel 1998 come tributo dopo la morte della principessa, fino ai numerosi documentari che hanno cercato di rimettere insieme i pezzi di una storia che appare infinita, Lady Diana è stata al centro di tante produzioni, che hanno cercato di restituire al pubblico l'immagine di una principessa fragile ma determinata.

Lady D, oltre The Crown: i film per la tv

Carlo e Diana: Una storia d'amore

Tra i primi film per la tv realizzati in "onore" di Lady Diana, Carlo e Diana: Una storia d'amore venne realizzato nel 1982, ben prima che i media - e dunque il pubblico - venisse a conoscenza di tutti i dissidi che esistevano all'interno della coppia reale, il cui matrimonio aveva tenuto milioni di spettatori incollati al piccolo schermo. Diretto da James Goldstone, il film è interpretato da Caroline Bliss che presta il volto alla Principessa di Galles, quando le sue ambizioni sentimentali erano ancora alle stelle e la speranza di un lieto fine sembrava davvero a portata di mano. Il ruolo del principe Carlo, invece, venne affidato a David Robb. Nel film compare anche Christopher Lee nei panni del compianto principe Filippo, e Mona Washbourne - l'indimenticabile signora Pearce di My fair lady - in quelli della Regina Madre. La pellicola insiste molto sui toni idilliaci di un matrimonio che sembrava essere uscito direttamente da un libro di fiabe: conoscendo l'epilogo di quella relazione, tuttavia, la visione del film può apparire non sono anacronistica, ma anche poco accurata.

Carlo e Diana - Scandalo a corte

Carlo e Diana - Scandalo a corte è un film per la televisione uscito nel 1992 e girato da John Power. A interpretare i due reali ci sono gli attori Roger Rees e Catherine Oxemberg che il pubblico di allora conosceva già perfettamente grazie alla soap Dynasty, di cui erano protagonisti. La pellicola in lingua originale si intitola Charles and Diana: Unhappy ever after, che si potrebbe tradurre con la formula italiana "e vissero per sempre infelici e scontenti". Basta dunque questo titolo per indirizzare lo spettatore verso il tono della pellicola, che si concentra sui difficili anni che i due reali passarono a seguito delle nozze, dopo che il loro idillio era finito e a emergere sono due personalità in qualche modo distrutte dalle aspettative e dalle restrizioni davanti alle quali furono costretti ad abbassare la testa. Nonostante il New York Times abbia in generale apprezzato molto l'interpretazione dei due attori protagonisti, il film non fu accolto con altrettanto entusiasmo.

La principessa triste

Uscito nel 1996, La principessa triste è un film per la tv con un macabro record: è stato l'ultimo a essere realizzato quando Diana Spencer era ancora in vita. Tratto dal romanzo Princess in Love di Anna Pasternak, il film racconta la storia d'amore tra Diana (interpretata da Julie Cox) e il maggiore di cavalleria James Hewitt (Christopher Villiers). La relazione tra i due viene mostrata quasi con un montaggio alternato con quella tra il principe Carlo (Christopher Bowen) e Camilla Parker-Bowles (Julia St. John), come a voler ricercare in queste due relazioni le basi del fallimento del matrimonio e dell'infelicità della principessa.

Diana e il cinema: i film da non perdere

Diana & me

Diana & me è un film diretto da David Parker uscito nel 1997. Questa pellicola, che appartiene al genere della commedia, è stata girata prima della morte della Principessa di Galles. Per questo il regista e la produzione furono poi costretti a girare e ad aggiungere scene extra dopo la tragica notte del 31 agosto, al punto da trasformarsi quasi in un film profetico. La storia ruota intorno alla figura di Diana Spencer (Toni Collette), una ragazza appassionata della Principessa di Galles con cui condivide il nome. La storia ruota intorno a questa donna che cercherà in ogni modo di incontrare la principessa. Una curiosità sul film è che il ruolo del fotografo Rob Naylor è interpretato da Dominic West che, nella quinta stagione di The Crown, interpreta il Principe Carlo

Diana - La storia segreta di Lady D

Nel 2013 arriva in sala il film di Oliver Hirschbiegel, basato sul romanzo Diana: Her last love e interpretato da Naomi Watts. La pellicola si concentra molto sul lato umanitario di Lady Diana, sulle missioni svolte in giro per il mondo per aiutare chi era in difficoltà. Una bontà d'animo che l'ha portata a essere riconosciuta e ricordata come la principessa del popolo. Il film, inoltre, insiste molto sulla storia d'amore tra Diana e il dottor Hasnat Khan, un cardiochirurgo di origine pachistana interpretato da Naveen Andrews che rappresenta forse il vero grande amore della vita di Diana.

Spencer

Nel 2021 il regista Pablo Larraìn porta in anteprima mondiale al Festival di Venezia il suo film Spencer, pellicola che vede Kristen Stewart - la Bella di Twilight - indossare i panni di Diana Spencer durante i tre giorni del 1991 in cui la Principessa di Galles passò il suo ultimo Natale nella dimora di Sandringham, tra obblighi morali - come ingrassare di un chilo per dimostrare di aver apprezzato l'accoglienza della Corona - e infelicità che non vengono mai taciute, ma che diventanto il segnale d'allarme di una fragilità in crescendo.

Lady Diana prima di The Crown: le altre produzioni tv

La vera storia di Lady D

Nel 1993 arriva sul piccolo schermo una miniserie in due episodi dal titolo La vera storia di Lady D., diretta da Kevin Connor e interpretata da Serena Scott Thomas (sorella della più famosa Kristin Scott Thomas), che veste i panni della Principessa di Galles. La miniserie è tratta dal romanzo biografico Diana - La sua vera storia, scritto da Andrew Morton insieme, stando a quanto si legge su Deejay, alla collaborazione della stessa Diana Spencer.

Diana

Diana è la registrazione dal vivo fatta dal regista Christopher Ashley dell'omonimo musical di Joe DiPietro e David Bryan, effettuata al Longacre Theatre di Broadway nel 2020, quando la pandemia da Covid-19 aveva portato alla chiusura dei teatri. Il ruolo della principessa di Galles è interpretato da Jeanne De Waat, mentre Roe Hartrampf interpreta il principe Carlo. Diana è poi approdato il 1 ottobre 2021 su Netflix, patria di The Crown.