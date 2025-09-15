Una mamma per amica, l'inaspettata reunion tra Lorelai e Rory

Era il 2002 quando Canale 5 trasmise per la prima volta Una mamma per amica, serie tv targata Warner Bros e firmata da Amy Sherman-Palladino, che in Italia arrivò con due anni di ritardo rispetto alla messa in onda statunitense. La serie, però, ebbe un successo immediato anche nel Bel Paese, dove vennero trasmesse tutte le sette stagioni che la compongono. Ancora oggi Una mamma per amica continua ad essere un titolo di punta, con gli appassionati di serialità che tendono a rivederlo ogni anno, di solito con l'inizio della stagione autunnale. Protagonista anche di un revival diviso in quattro episodio, Una mamma per amica è diventata talmente iconica, come serie, che proprio in questi giorni la casa editrice Salani sta portando sul mercato editoriale un libro che racconta proprio la storia delle due Gilmore Girls che danno il titolo originale all'opera.

La storia, per i pochi che non la conoscessero, è quella della giovanissima Lorelai Gilmore (Lauren Graham), donna affascinante e piena di risorse che vive nella piccola e fittizia cittadina di Stars Hollow insieme alla figlia Rory (Alexis Bledel), avuta quando aveva solo quindici anni. Proprio a casa della piccola differenza di età che intercorre tra di loro, Lorelai e Rory sono soprattutto grandi amiche, al punto che il rapporto madre-figlia viene utilizzato solo nei momenti di crisi. Le sette stagioni raccontano la vita delle due donne, il loro rapporto, la relazione conflittuale con Emily Gilmore (Kelly Bishop) e le stranezze degli abitanti di Stars Hollow.

In queste ore Una mamma per amica è tornata a far parlare di sé a causa di un'inaspettata reunion tra le due attrici protagoniste avvenuta durante il tappeto rosso della 77a edizione degli Emmy Awards. Lauren Graham e Alexis Bledel, infatti, sono state invitate alla kermesse che celebra i successi televisivi per presentare il premio alla miglior sceneggiatura di una serie comedy. Durante la serata, al suono della sigla Where you lead, le due attrici hanno calcalto il palco, apprendo davanti a una scenografia che richiama la casa di Lorelai e Rory e l'iconico gazebo che rappresenta il cuore di Stars Hollow. Lauren Graham ha poi preso la parola per dire: "Venticinque anni fa, uno show chiamato Una mamma per amica ha debuttato per la prima volta e da allora sembra aver preso in ostaggio la stagione autunnale" .

È possibile che questa reunion inaspettata servi soprattutto a fare da trampolino per il documentario intitolato Searching for Stars Hollows, che dovrebbe uscire in tempo per festeggiare il venticinquesimo anniversario della serie tv e tenere ancora una volta alta l'attenzione del pubblico, soprattutto ora che non c'è in vista nessuna nuova stagione, sebbene in passato Lauren Graham non abbia nascosto il suo desiderio di poter tornare insieme al cast per qualche evento, fosse anche solo un episodio speciale per Natale.