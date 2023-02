Maria Antonietta, la regina ribelle: il nuovo period drama pronto per Sky

Su Sky sta per arrivare la storia di Maria Antonietta in una nuova serie che racconterà della giovane regina austriaca capace di sconvolgere la corte di Francia. La serie, che andrà in onda per 8 episodi su Sky a partire dal 15 febbraio, è stata creata e scritta da Deborah Davis e vedrà protagonista l’attrice tedesca Emilia Schüle. Un appuntamento che sembrerebbe essere molto atteso dal pubblico anche in virtù dei successi che questo tipo di ambientazioni, applicate alla serialità televisiva, hanno fatto registrare.

Il period drama, una storia di grandi successi

Maria Antonietta, primi passi a corte, è la nuova serie tv che approderà su Sky dal 15 febbraio. Quello che sta arrivando è ancora un period drama e ci ricorda il grande successo che negli ultimi anni stanno avendo questo tipo di prodotti per il piccolo schermo. Basti pensare ai 63 milioni di telespettatori che Bridgerton, la serie tv prodotta da Shonda Rhimes, ha tenuto incollati su Netflix. Ma non solo la serie tv che si basa sui romanzi di Julia Quinn ha fatto macinare numeri da capogiro, la stessa sorte è toccata, per esempio, a “Freud”, “The Gilded Age” o “Gentlema Jack”. Per la compagine delle serie ambientate in periodi storici che si collocano tra ‘800 e ‘900, possiamo analizzare anche The Crown, il royal drama che racconta la vita dei reali d’Inghilterra e che dopo la morte della Regina Elisabetta ha visto aumentare i suoi telespettatori dell’800% solo nel Regno Unito. Arriva quindi, ora, un’altra storia che racconta la vita di una giovane donna destinata alla gloria e ai fasti nobili, e che ha saputo vivere in modo che i libri di storia, e non solo, parlassero di lei.

Maria Antonietta, la ribelle, in una serie tv

La trasposizione televisiva della storia di Maria Antonietta, ci proporrà uno sguardo contemporaneo, che esplora il lato oscuro e misogino della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo, quando la futura regina, allora solo 14enne, lasciò l'Austria per diventare la moglie del Delfino di Francia (Luigi XVI). All’inizio inibita dallo stretto protocollo di corte, dalle rigide regole imposte dalla società, e sotto la pressione di una nazione straniera che avrebbe dovuto accettarla come sovrana, Maria Antonietta riuscì a rivoluzionare la sua immagine, grazie alla sua indole testarda e il suo grande carisma. Con coraggio e forza la regina si scagliò contro il sistema decidendo di vivere in modo innovativo malgrado il disappunto francese. Questo sarà il condimento che metterà il pepe sul prossimo appuntamento televisivo di Sky. Nel cast oltre alla protagonista, Emilia Schüle, anche James Purefoy, Roxane Duran, Jasmine Blackborow e Louis Cunningham, che torna in costume dopo essere stato parte del cast proprio di Bridgerton.