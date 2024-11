La mindfulness che uccide

Ascolta ora 00:00 00:00

La mindfulness è una delle grandi mode degli ultimi anni. L'omicidio, invece, va di moda dai tempi di Caino e Abele. All'incrocio di queste due tendenze dell'animo umano si trova l'improbabile e molto divertente serie disponibile su Netflix: Inspira, espira, uccidi. Tratta dal bestseller di Karsten Dusse, la serie è tra le più viste della piattaforma. Andiamo alla trama di questa black comedy. Bjorn Diemel (Tom Schilling, nella foto) è un avvocato che nel suo studio non è amatissimo, anche se porta a casa parcelle stratosferiche. Per farlo, risolve problemi per il boss mafioso Dragan Sergowicz. Le richieste maniacali e costanti del capoclan stanno rovinando anche la vita privata dell'avvocato Diemel, ormai in rotta con la moglie e incapace di costruire un rapporto con la piccola figlia. Per fortuna interviene un guru della mindfulness che gli insegna a spegnere il telefono, a procrastinare, a restare ancorato al presente.

La vita di Diemel migliora sino a che Dragan non decide di eliminare uno spacciatore rivale dandogli fuoco di fronte a una cinquantina di testimoni minorenni. E per fuggire coinvolge l'avvocato che però... capisce che il modo migliore per non perdere di nuovo la calma è uccidere il boss. Da lì parte una sciarada di morte e di comicità davvero ben scritta e recitata.