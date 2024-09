"Monsters" racconta un omicidio che distrugge una famiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle serie più discusse di questo periodo è Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez in onda su Netflix. Ryan Murphy e Ian Brennan questa volta si concentrano non su un pluriomicida, com'è tipico del true crime che impazza, ma sulla tragica storia di una sola famiglia, che si è stata distrutta nell'arco di una notte.

La trama ridotta al rapporto di polizia. È il 1996 e José e Mary Louise Kitty Menendez (interpretati da Javier Bardem e Chloë Sevigny) vengono uccisi a fucilate dai figli, Lyle (Nicholas Alexander Chavez) ed Erik (Cooper Koch), che inizialmente accusano la mafia e poi vuotano il sacco con lo psicologo di famiglia. Tanti i racconti contraddittori che si susseguono nel corso di quelle settimane da parte dei due ragazzi, che si trovano ad affrontare un doppio processo. Lanciato dalla serie è in arrivo anche The Menéndez Brothers, documentario che avrà tra i protagonisti proprio i due fratelli che, per la prima volta, a distanza di oltre trent'anni dai fatti, promettono di raccontare il lato della storia che ancora non conosciamo.

Il documentario arriverà in

televisione dal 7 ottobre, poche settimane dopo le polemiche sulla serie Netflix alimentate proprio da Erik Menéndez il quale aveva attaccato duramente lo show per aver operato una «rappresentazione disonesta» di tutta la vicenda.