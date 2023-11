La morte di Lady D. Ecco cosa vedrete nell'ultima stagione di The Crown

Poco meno di quindici giorni al debutto su Netflix della sesta e ultima stagione di The Crown. Come già ampliamente discusso, il capitolo finale della saga dedicata alla famiglia reale inglese sarà divisa in due blocchi. I primi 5 episodi arrivano dal 16 novembre, i restanti invece saranno caricati a dicembre. Una strategia ben mirata, volta ad aumentare l’hype su una serie tv che, di fatto, ha sempre attirato l’attenzione del pubblico e della stampa di settore. L’ultima stagione, come più volte ha confermato lo stesso creatore dello show, si spinge in epoche molto recenti e, quindi, si troverà ad affrontare non solo la morte di Lady Diana ma anche il matrimonio tra William e Kate, e l’ultimo anno di regno di Elisabetta. Sulla Megxit c’è ancora il più stretto riservo. Ciò che Peter Morgan si appresta a mostrare sono gli anni più duri per la famiglia Windsor, quelli degli scandali, delle morte improvvise e della perdita di quell’alone elitario che, per molto tempo, li ha tenuti nascosti e ben lontani dagli occhi indiscreti della stampa scandalistica. Eppure, nonostante tutto, The Crown si pone l’obbiettivo di celebrare sia il lato buono che quello oscuro dei Windsor, ma lo vuole fare senza strafare e senza scene sensazionalistiche.

Lo rivela a Deadline uno dei registi, tale Christian Schwochow, che ha diretto i primi tre episodi e a lui è toccato il compito di raccontare gli ultimi istanti di vita di Lady Diana che, come ben sappiamo, è stata coinvolta in un incidente a Parigi nell’agosto del 1997 in cui è morta insieme a Dodi Al Fayed. Il filmmaker ha realizzato le puntate intitolate Two Photographs, Dis-Moi-Oui e Aftermath, che racconterà quello che è accaduto dopo la morte della principessa. "Abbiamo deciso di filmare la morte di Diana ma lo abbiamo fatto in modo rispettoso. Non con un grande primo piano – rivela il regista -. Nello show abbiamo pensato di puntare all’emotività delle persone coinvolte, infatti mostreremo l’arrivo di Carlo all’ospedale – continua -. Era chiaro fin dall’inizio che non era nelle nostre intenzioni mostrare il corpo senza vita di Diana. Durante la fase di scrittura non è stato proprio preso in considerazione". Una scelta dettata per lo più da ragioni morali e non da esigenze televisive.

Oltretutto, il regista ha confermato il fatto che tutta la stagione - e soprattutto il finale - è stata costruita per elogiare l’immagine della Regina e il lato più umano della famiglia.