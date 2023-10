The Crown 6, è già polemica: il "fantasma" di Diana e la furia di William

Lo scorso 9 ottobre Netflix ha pubblicato le prime immagini della stagione finale della serie The Crown, specificando che l’ultimo atto della saga incentrata sulla royal family britannica sarà diviso in due parti: la prima sarà disponibile dal 16 novembre 2023, la seconda dal 14 dicembre 2023. La storia coprirà l’arco temporale che va dal 1997 al 2005, mostrando come i Windsor hanno cercato di elaborare il lutto dopo la morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto 1997. Gli autori della serie, però, avrebbero avuto un’idea giudicata da alcuni piuttosto controversa: il personaggio dell’indimenticabile principessa dovrebbe comparire ancora nell’ultima stagione, ma sotto forma di fantasma. L’indiscrezione sarebbe arrivata alle orecchie del principe William, facendolo infuriare.

Il fantasma di Lady Diana

Nella sesta e ultima stagione di The Crown il personaggio di Lady Diana, interpretato da Elizabeth Debicki, dovrebbe avere le sembianze evanescenti di un fantasma, come ha riportato il Daily Mail. Stando alle indiscrezioni in una scena l’allora erede al trono Carlo (interpretato da Dominic West), affranto e con le lacrime agli occhi, si troverebbe a Parigi, nella stanza d’ospedale in cui era stato sistemato il cadavere dell’ex moglie.

Nella scena successiva gli apparirebbe lo spirito della compianta principessa, per ringraziarlo della sua ultima visita e dargli un ultimo messaggio: “Sai che ti ho amato così tanto. Così profondamente, anche dolorosamente. È finita ora. Sarà più facile per tutti adesso che non ci sarò più”. In un altro momento il fantasma di Lady Diana apparirebbe anche alla regina Elisabetta (Imelda Staunton), dicendole: “So che può essere terribile. Per quanto chiunque possa ricordare, tu ci hai insegnato cosa significa essere britannici. Forse è il momento di mostrare che anche tu sei pronta a impararlo”.

Al di là di quanto possa essere discutibile l’espediente del fantasma di Diana, c’è un’altra riflessione da fare: è credibile che la principessa faccia un discorso del genere, che al suo personaggio vengano messe in bocca queste parole? Detto in un altro modo: la vera Diana, quando era viva, avrebbe pensato e usato questi termini con Carlo e la regina Elisabetta, oppure le scene sono poco attendibili, ma molto stucchevoli?

La reazione della royal family

Una fonte di Netflix ha dichiarato al Daily Mail che la presenza di Diana sotto forma di spettro sarebbe “la visualizzazione de pensieri più intimi” dei protagonisti. Un portavoce del colosso ha spiegato all’Independent: “…Dopo la sua morte Diana appare nel contesto di un dialogo interiore in due scene diverse con il principe Carlo e la Regina che riflettono sul loro rapporto con la defunta principessa”. Per la verità questo era abbastanza chiaro. L’interpretazione soprannaturale e quella legata all’interiorità dei personaggi vanno di pari passo. Da questo punto di vista gli autori di “The Crown 6” non hanno fatto altro che riprendere un motivo, un espediente molto caro alla letteratura d tutto il mondo.

I giornali, giustamente, si sono soffermati su Shakespeare, ricordando in particolare lo spirito di Banco in Macbeth, oppure il fantasma del padre di Amleto. Tuttavia questi esempi non sono del tutto paragonabili con le scelte che ha fatto Netflix in merito al personaggio di Lady Diana in The Crown 6. Il principe William non avrebbe preso bene l’espediente studiato dagli autori. Un insider ha rivelato al Daily Beast: “È davvero doloroso il fatto che sua madre sia sfruttata ripetutamente e in modo volgare da Netflix”. Un amico anonimo dell’erede al trono ha aggiunto: “Non guarderà [la serie], ma ne sarà assolutamente disgustato”.