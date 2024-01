Morto David Soul: addio all'attore della serie Starsky & Hutch

Lutto nel mondo del piccolo schermo: è morto David Soul, il “biondo” Kenneth Hutchinson della serie tv cult “Starsky & Hutch”. Come confermato dalla moglie Helen Snell, l’attore si è spento all’età di 80 anni dopo “una valorosa battaglia per la vita” . Social network travolti da messaggi di vicinanza alla famiglia e di omaggi nei confronti di un interprete di primo piano degli anni Settanta, volto di spicco di un prodotto amato in tutto il mondo ma anche capace di ottenere grandi riscontri in ambito musicale, basti pensare al brano “Don’t Give Up On Us” che raggiunse la vetta delle classifiche di ascolto.

“David Soul – amato marito, padre, nonno e fratello – è morto ieri (giovedì, ndr) dopo una valorosa battaglia per la vita nell’amorevole compagnia della famiglia” , la nota diramata dalla coniuge Helen Snell, quinta moglie dell’attore: “Ha condiviso molti doni straordinari come attore, cantante, narratore, artista e caro amico. Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro che ha incontrato ”. Originario di Chicago, David Soul prima del boom con “Starsky & Hutch” si fece notare in alcuni telefilm – tra cui “Star Trek” – e nel film “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan”, diretto da Ted Post e interpretato da Clint Eastwood.

Già affermato come cantante – la già citata “Don’t Give Up On Us” ma anche “Silver Lady” tra le canzoni più amate – David Soul raggiunse la maggiore notorietà grazie al ruolo del detective Hutchinson al fianco dell’amico e collega Paul Michael Glaser. Prodotta da ABC, la serie “Starsky & Hutch” racconta le imprese dei due detective mentre combattono il crimine per le strade dell’immaginaria Bay City, in California, a bordo di una Gran Torino rossa. Poi un progressivo allontanamento dalle scene, complici i problemi con l’alcolismo.

Dal piccolo al grande schermo, passando per il teatro, David Soul è tornato gradualmente dal suo pubblico. Tra i ruoli cinematografici degni di nota quello di un poliziotto vigilante nel sequel di Dirty Harry, "The Enforcer", e il ruolo principale dello scrittore nostalgico Ben Mears nell'adattamento di Stephen King del 1979, "Le notti di Salem". Nel 2004 il cameo insieme a Glaser nel film “Starsky & Hutch” con Owen Wilson e Ben Stiller, poi nel 2012 la partecipazione alla serie britannica “Lewis”. Nel 2020 ha realizzato il documentario breve “America”, dedicato alla storia a stelle e strisce dal 1619 ai giorni nostri, mentre nell’aprile del 2021 è stato protagonista di uno spettacolo teatrale dal titolo “The Passion & Poetry Of Pablo Neruda”.