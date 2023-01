Netflix stacca la spina alla serie tv 1899: monta la polemica sul web

È stata inserita dal New York Times nella classifica delle serie tv più belle del 2022. Nella mente dei due creatori c’era l’intenzione di dare vita a un arco narrativo lungo tre stagioni, eppure, nonostante ciò, i vertici di Netflix hanno deciso di cancellare 1899, lasciando diverse vicende in sospeso e il pubblico senza un finale soddisfacente. Nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere ma, secondo le notizie che sono trapelate in rete, non ci sarebbe stata alternativa da parte del colosso di Netflix. I fan, però, non hanno nessuna intenzione di mollare la presa e dichiarano di boicottare l’abbonamento.

Il nuovo anno non è cominciato bene per chi sperava nei nuovi episodi di 1899. Sviluppato da Baran Bo Odar e Jantje Friese, già creatori di Dark, la notizia è trapelata su Instagram in un post scritto proprio dagli showrunner i quali rivelano la scelta da parte di Netflix di non proseguire con un altro capitolo. "Con grande dispiacere dobbiamo comunicare che 1899 non sarà rinnovata – si legge nel post -. Sarebbe stato bellissimo finire con voi questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark, ma a volte le cose non vanno come previsto – rivelano i due creatori -. Questa è la vita. Sappiamo che la notizia deluderà milioni di fan là fuori, ma vogliamo ringraziarvi per aver fatto parte di questa meravigliosa avventura. Vi amiamo. Non dimenticatelo mai". Dietro la cancellazione ci sarebbero diversi fattori. Prima di tutto, 1899 non avrebbe racimolato buoni indici di visualizzazione nei primi 28 giorni di programmazione e, inoltre, la critica non avrebbe elogiato lo show con ottime critiche, spaccandosi tra detrattori ed estimatori.

E a poche ore dalla cancellazione, sul web è montata una vera e propria polemica da parte dei fan, tanto che è partita una campagna – Save 1899 – per convincere Netflix a tornare sui suoi passi o sperare che un altro canale in streaming possa salvare lo show dal baratro. I toni sono piuttosto accesi, tanto è vero che in molti sarebbero disposti a rinunciare al proprio abbonamento di Netflix come atto di protesta per la scellerata decisione. Al momento non ci sono altri dettagli sulla questione e, soprattutto, dal colosso dello streaming, non è stata spesa nessuna parola in merito alla cancellazione. Quella di 1899 non è la prima cancellazione eccellete e inaspettata da parte di Netflix a una serie tv che è stata prodotta solo per una o due stagioni.