Non siamo più negli anni Ottanta, non punite chi fa "binge watching"

Care Amazon, Netflix, Disney, Now, e Apple, non siamo più negli anni Ottanta, e neppure nei Novanta, siamo abbonati a voi, a delle piattaforme di streaming, per guardare delle serie, non dei telefilm come una volta.

Butto lì qualche esempio: esce la nuova stagione di Reacher su Amazon (magnifico Jack) esce Paradise su Apple, molto bella (di quelle però ambientate in un futuro distopico che assomiglia sempre troppo al presente, il quale sta diventando più distopico di Black Mirror), esce la nuova stagione di White Lotus su Now, esce una nuova stagione della saga di Star Wars (l’ultima è stata Skeleton Crew) e mi mettete fuori un episodio a settimana?

A parte che non siamo abituati a restare appesi a quello che in termini tecnici si chiama cliffhanger (interrompere una storia in un momento cruciale), e se lo sapete usare bene uno resta lì con il telecomando in mano cercando l’episodio successivo. Fa parte della suspence? Sì, vent’anni fa.

Oggi noi pratichiamo il binge watching, vogliamo gestirci noi il tempo e anche se vogliamo spararci tre puntate insieme o anche tutta la stagione in una notte. È per questo che paghiamo l’abbonamento, e personalmente non a una piattaforma, ma pressoché a tutte (inoltre dentro le piattaforme sono nate matrioske con altre piattaforme).

Anche perché secondo voi nell’arco della settimana in cui si aspetta una nuova puntata, uno cosa fa? Vede altre serie, e specie se siete appassionati di thriller e polizieschi e spionaggio e fantascienza come me finirete per arrivare al nuovo episodio mischiandolo nella vostra testa con personaggi e vittime e spie e mutanti di altre serie.

Sì, lo so, ci sono anche quelli che dicono che così è meglio, che la serie se la godono di più, i patiti dell’attesa, e però chi gli impedisce di scandirsi la visione come vogliono? Non sanno regolarsi? A noi binge watcher dateci tutto e subito. Tra l’altro, detto en passant: quando uscirà la quinta stagione di Stranger Things (in realtà ci avete rifilato mezza quarta stagione, su), tra ottobre e novembre, ho già letto che volete spezzarla in due (mmm…).

Almeno non centellinate gli episodi. Siamo stati pazienti, e con il tempo che ci avete messo siamo pure invecchiati, come i protagonisti (e poi bullizzano Millie Bobby Brown perché non è più una bambina, per forza, mica è un bonsai).