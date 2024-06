Le nozze e l'Iban sulle partecipazioni. Simona Ventura nella bufera: "Che cafonata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo tanti rinvii Simona Ventura e Giovanni Terzi si apprestano a dire "sì, lo voglio". Il 6 luglio la conduttrice e il giornalista si uniranno in matrimonio al Grand Hotel di Rimini alla presenza dei familiari e degli amici più stretti. Insomma, un matrimonio intimo e riservato a pochi eletti. La coppia non ha voluto però rinunciare a festeggiare le imminenti nozze con colleghi e amici del mondo dello spettacolo con una festa in grande stile programmata per il 26 giugno a Milano. Ma l'invio delle partecipazioni nuziali - oltre mille - ha suscitato non poco scalpore per la scelta della coppia di inserire l'Iban sull'invito. Così Simona Ventura e Giovanni Terzi sono finiti al centro delle critiche.

L'Iban sull'invito e la causale "Honeymoon"

Quella di mettere l'Iban sulle partecipazioni nuziali è diventata ormai una consuetudine, ma poco si addice a una coppia vip a meno che non si tratti di dare i soldi in beneficenza. Eppure, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno optato per scrivere i dati del proprio conto corrente bancario in calce alle partecipazioni non per devolvere i soldi raccolti in favore dei bisogni, bensì per regalarsi un viaggio di nozze da sogno. Come riportato dal sito MowMag - che ha pubblicato in anteprima le partecipazioni della conduttrice e del giornalista - la coppia ha scelto di fare scrivere sul biglietto stampato con luccicanti caratteri dorati il codice Iban e la causale "Simona e Giovanni Honeymoon". Insomma, agli oltre mille invitati al ricevimento prenuziale, che si svolgerà a Milano a fine giugno, i futuri sposi hanno chiesto un contributo economico "libero" per sostenere le spese del viaggio di nozze.

Le critiche dal popolo dei social

Com'era prevedibile la scelta fatta da Simona Ventura e Giovanni Terzi sta facendo discutere e sui social network, dove la notizia è diventata virale, i commenti si stanno sprecando. La coppia è stata definita "imbarazzante" per la decisione di inserire l'Iban sulle partecipazioni con tanto di causale, ma le critiche sono state ben più pesanti. "Siete già dei privilegiati, si poteva evitare", ha commentato un utente su TikTok, mentre un altro ha scritto: "Vergognati, neanche per darli in beneficenza...che schifo! Non mi è mai piaciuta volgare maleducata coatta anche se non è romana".

"Spero vadano anche in beneficenza, altrimenti altro che", ha commentato un altro tiktoker, seguito dal commento negativo di una ragazza: "Soldini ne ha sin troppi, se fosse vero mi vergognerei!". Nonostante le numerose critiche, al momento la coppia non ha commentato la polemica.