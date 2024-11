Alle origini della saga "Dune"

Ascolta ora 00:00 00:00

È arrivata Dune: Prophecy, la serie spinoff-prequel della saga fantascientifica cinematografica di Dune, dal 18 novembre su Sky e Now. Le sei puntate - adattamento da Sisterhood of Dune, libro del 2012 del figlio di Frank Herbert, Brian, e di Kevin J. Anderson - partono da una piccola apocalisse: pochi anni prima dell'epoca in cui si svolge Dune: Prophecy, si è verificata una guerra tra gli uomini e le intelligenze artificiali. I primi hanno vinto e le Ia sono state bandite, ma lo scontro ha determinato una nuova aristocrazia, con al vertice le casate che si sono distinte nel corso della guerra e ai margini quelle che si sono tenute lontane dalla prima linea. La famiglia degli Atreides ne è uscita eroicamente; quella degli Harkonnen nella vergogna. Dalla faida tra le due dinastie si sviluppa la trama della miniserie, che segue le sorelle Harkonnen Valya e Tula lasciare il gelido pianeta natale in cerca di rivincita.

Lo troveranno nella sorellanza Bene Gesserit, scalandone la gerarchia e ordendo cospirazioni e manipolazioni per controllare l'andamento delle politiche delle casate nobiliari e, con esse, il commercio della spezia che costituisce la droga preferita dai giovani rampolli della nobiltà quanto la sostanza segreta che attiva le facoltà mentali delle mistiche. Davvero un affresco visivamente ben fatto che porta i fan 10 mila anni prima dell'ascesa di Paul Atreides. Qualche evitabile buco nella trama però c'è, ed è un peccato.