Dal romanzo alla serie tv. In streaming stanno per arrivare I leoni di Sicilia

Una co-produzione tra Italia e Stati Uniti che porta la firma (come regista) di Paolo Genovese per una tra le serie tv più attese del mese di ottobre. Dopo l’anteprima alla Festa del cinema di Roma, è sul colosso di Disney+ che sarà disponibile la serie de I leoni di Sicilia, affresco sociale, politico e culturale del nostro Paese di inizio Ottocento. I primi 4 episodi arrivano dal 25 ottobre, per i restanti 4 bisogna attendere solo il primo novembre. Una serie ambiziosa sotto tutti i punti di vista, e attesa proprio perché è liberamente ispirata al romanzo di successo scritto da Stefania Auci. Di origini trapanese è proprio con I Leoni di Sicilia, edito da Editrice Nord, che si è imposta in Italia e a livello internazionale come un’autrice di grande talento, capace di raccontare una storia in bilico tra realtà e finzione, e pennellando un pamphlet intenso e vibrante che parla a noi di un’epoca lontana e di un’Italia che guardava al progresso.

I Leoni di Sicilia è la storia avvincente della famiglia Florio e, in particolar modo, racconta le vicissitudini dei fratelli Paolo e Ignazio. Sono due piccoli commercianti di spezie che sono fuggiti da una Calabria ancorata al passato, e arrivati a Palermo in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s'inventano un futuro, dove da una bottega malmessa riescono a mettere su un'attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l'arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I Leoni di Sicilia è un'epopea di altri tempi in cui si intrecciano amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, le stese rivoluzioni che animano la Sicilia dell’Ottocento e di un Paese che sogna l’Unità d’Italia.

Diretta, per l’appunto da Paolo Genovese, la serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro che presta il volto al personaggio di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta (sulla cresta dell’onda dopo Le Fate Ignoranti) nel ruolo di Ignazio Florio (il figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, ed Ester Pantano nel ruolo di una giovane Giuseppina.

Il romanzo è stato un vero e proprio caso editoriale che ha rilanciato l'epica storica nel nostro Paese. Venduto molto bene anche all’estero, soprattutto in America, Spagna e Paesi Bassi, è diventato fin da subito un bestseller con 7 edizioni solo nel primo mese di pubblicazione e con oltre 650mila copie vendute. Nel 2021 è stato pubblicato anche il seguito, L’inverno dei Leoni, che ambienta la storia nei primi decenni del ventesimo secolo.