Amazon beffa Netflix. Così può scippare "Mercoledì"

Ad oggi è una tra le serie tv più viste di Netflix, tanto da battere il primato raggiunto dalla stagione 4 di Stranger Things e dal secondo capitolo di Bridgerton. Ma una cosa è certa: in molti hanno scommesso sul successo di Mercoledì. Non solo perché la serie re-immagina il mito – ancora vivente – de La Famiglia Addams ma perché dietro al progetto c’è la mano di Tim Burton, regista, sceneggiatore e "cantastorie" dei freak che ha saputo raccontare al meglio la gioventù della giovane Mercoledì. Sì, è un successo di pubblico – complice anche i video su TikTok e Instagram – ma non ha unito tutta la critica di settore, divisa tra chi elogia la serie tv e chi invece ha etichettato Mercoledì come un prodotto a uso e consumo dell’algoritmo di Netflix. Questo, però, non ha impedito allo show di macinare un consenso dopo l’altro, restando da oltre un mese ai vertici di Netflix. Ci sarà dunque la seconda stagione? Molto probabilmente, ma la situazione non è così facile come sembra.

Come ha riportato l’Independent, in una notizia che è trapelata in rete nel primo giorno dell’anno, ci sarebbero tutti i presupposti per un secondo capitolo dedicato a Mercoledì ma, secondo i rumor, pare che lo show sarebbe pronto a lasciare Netflix e a traslocare su Amazon Prime Video. Una notizia da prendere con le pinze dato che, per il momento, non ci sarebbe nessuna conferma o smentita, ma ci sarebbero tutti i presupposti per un vero e proprio terremoto ai vertici di Netflix. Il motivo sarebbe tutto legato a un problema di diritti di trasmissione.

Questo perché i diritti de La Famiglia Addams, e di conseguenza quelli del personaggio di Mercoledì, appartengono alla Metro-Goldwyn Mayer (MGM), la celebre casa di produzione che lo scorso anno si è fusa con Amazon per un accordo che è costato 8,5 miliardi di dollari. Se così fosse, il colosso potrebbe rubare la serie a Netflix. Di sicuro, in un momento di instabilità per la prima piattaforma di streaming online, lasciar andar via una serie come Mercoledì sarebbe un azzardo. Ci sarà un accordo? Sembrerebbe essere poco ma sicuro, anche se non è dato sapere altro sulla difficile questione. Proprio per questo motivo non ci sono ancora notizie di un rinnovo della serie. I produttori però sono speranzosi, tanto è vero che, secondo altri rumor, sarebbero già cominciati i sopralluoghi per le location della seconda stagione.