La serie tv sugli 883 e tutti gli altri titoli da vedere in streaming a ottobre

Con il mese di ottobre arriva l'autunno coi suoi primi freddi: il caldo afoso dell'estate lascia il posto a serate fredde e spesso piovose, che spingono a rimanere al sicuro nelle proprie dimore, magari in compagnia di una bella serie tv con cui passare il tempo. Vediamo allora quali sono i titoli in arrivo nel corso delle prossime settimane sulle principali piattaforme streaming, da Netflix a Apple tv+.

Le novità Netflix: le serie tv da vedere

La legge di Lidia Poët

Bisognerà attendere il 30 ottobre per vedere su Netflix la seconda stagione di La legge di Lidia Poët, la serie tv che vede come protagonista Matilda De Angelis - impegnata, come vedremo più avanti, anche su Prime Video con Citadel: Diana - che torna a indossare i panni del primo avvocato donna nella storia d'Italia. Resasi conto che la sua possibilità di fare il mestiere dei suoi sogni è legata a una legge scritta dagli uomini, Lidia in questa seconda stagione punta a un nemico chiaro: il governo. Proprio per questo, mentre è impegnata a risolvere casi sempre più enigmatici, la donna spingerà il fratello a candidarsi per un ruolo in Parlamento, con la speranza che la presenza di un alleato possa aiutarla a far passare una legge che difenda i diritti delle donne.

Outer Banks

Il 10 ottobre, sempre su Netflix, farà il suo debutto la quarta stagione della fortunatissima serie Outer Banks, che riporta gli spettatori indietro nel tempo. Se, infatti, nella terza stagione il pubblico aveva assistito a un salto nel futuro di ben diciotto mesi, la quarta stagione si apre prima che ai Pogue venga proposto di trovare il tesoro di Barbanera. Ritroveremo così i protagonisti immersi nella loro vita normale, con un'attività ittica piuttosto redditizia. Tuttavia, nonostante il tesoro di El Dorado, i Pogue saranno costretti a partire di nuovo per l'avventura quando alcune ristrettezze economiche di alcuni membri della gang richiedono il loro intervento. Sarà l'inizio di una nuova avventura irta di pericoli, in cui la minaccia principali è rappresentata dai dubbi che i protagonisti cominciano a nutrire nei confronti della loro vita, della loro identità e delle loro scelte.

The Diplomat

Il 31 ottobre, invece, il catalogo di Netflix si arricchisce con la seconda stagione di The diplomat, serie tv che vede come protagonista Keri Russell nei panni dell'ambasciatrice statunitense Kate Wyler, che deve fronteggiare le conseguenze di un'esplosione a Londra, che ha distrutto tutta la sua vita e i suoi punti di riferimento. In questa seconda stagione, la donna dovrà fronteggiare la più terribile delle verità: l'attacco subito non è stato perpetrato da una nazione ostile, ma da qualcuno interno al governo britannico. Trovare il responsabile, dunque, potrebbe essere più difficile del previsto e Kate comprende di non potersi fidare di nessuno, se non dell'uomo che sta per diventare il suo ex marito (Rufus Sewell).

Le serie tv da vedere su Prime Video

Citadel: Diana

Il 10 ottobre su Prime Video arriva Citadel: Diana, lo spinoff italiano della serie prodotta dai Fratelli Russo e che vede come protagonista la già citata Matilda De Angelis. La serie si apre a Milano, nell'anno 2030. In questa realtà distopica, le città sono sotto il controllo militare e Citadel è caduta sotto i colpi inferti dall'associazione rivale, Manticore. Diana (De Angelis) è una spia di Manticore, o almeno questo è quello che tutti pensano. Tuttavia, quando uno scambio finisce in una carneficina, Diana è costretta a svelare la sua vera identità, anche se questo significa voltare le spalle agli amici. Paradossalmente l'unica persona che potrà aiutarla nel suo vero obiettivo è Edo Zani (Lorenzo Cervasio), erede della famiglia Zani, alla guida di Manticore Italia.

Le serie tv di Disney+

Avetrana - Qui non è Hollywood

Tra i titoli di punta del catalogo di Disney+ e scelta per essere presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Avetrana - Qui non è Hollywood arriverà sulla piattaforma il prossimo 25 ottobre. Come lascia intuire il titolo stesso, la serie ripercorre una delle pagine più terribili della cronaca nera del nostro paese: quello della scomparsa della giovanissima Sarah Scazzi, il cui cadavere venne ritrovato in diretta tv a Chi l'ha visto, durante un collegamento in cui era presente anche la mamma della vittima. Si tratta dell'ennesima serie true crime in un palinsesto televisivo che è sempre più attratto dal male e dalla violenza.

Le serie tv in arrivo su Sky

Hanno ucciso l'uomo ragno

Non c'è dubbio che il palinsesto di Sky del mese di ottobre ruota intorno alla serie Hanno ucciso l'uomo ragno, disponibile a partire dal prossimo 11 ottobre. Si tratta della serie che racconta la nascita, il successo e il declino degli 883, una della band più famosa d'Italia, che raggiunse l'apice negli anni Novanta, prima della separazione tra Max Pezzali e Mauro Repetto. La serie si propone di raccontare la storia sin dagli esordi: dall'incontro dei due amici tra i banchi di una scuola in cui si sentivano fuori luogo, fino ai concerti pieni. Le canzone degli 883 hanno finito col diventare l'inno di un'intera generazione, che ancora oggi non può fare a meno di questi brani che hanno fatto la storia, come dimostrano gli stadi pieni per i concerti di Max Pezzali.

Le serie tv di Apple TV+

Disclaimer

Dopo essere stata presentata in anteprima al Festival di Venezia, dove è diventata uno dei titoli migliori della Mostra del Cinema, Disclaimer è la serie tratta dal romanzo omonimo di Renée Knight che vede come protagonista Cate Blanchett. L'attrice de Il signore degli anelli interpreta Catherine Ravenscroft, una giornalista di successo, diventata famosa per la sua capacità analitica e per essere riuscita a sventare truffe e crimini.

La sua vita, però, cambia quando le viene regalato un libro da uno sconosciuto: un libro nelle cui pagine è nascosto un segreto che potrebbe distruggere la vita di Catherine, il matrimonio con suo marito (), e il rapporto già difficile con il figlio (). Appuntamento per l'11 settembre con una serie assolutamente da non perdere.