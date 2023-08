One piece, The Bear, Invasion: tutte le serie tv in arrivo in streaming ad agosto

Il mese di agosto si annuncia come un mese pieno di serie tv da vedere sulle varie piattaforme streaming: da Netflix a Apple TV+, il mese più caldo dell'anno si arricchirrà di grandi novità e attesi ritorni, capaci di accontentare i gusti degli spettatori. Ecco, dunque, una lista di titoli da non perdere assolutamente.

Serie tv da vedere ad agosto

Netflix

Heartstopper - Seconda stagione

Dal 3 agosto su Netflix sarà disponibile la seconda stagione di Heartstopper, la serie nata dalla graphic novel di Alice Oseman portata in Italia dalla Oscar Vault di Mondadori. Se, nella prima stagione, la macchina da presa si era concentrata soprattutto sulla nascita della storia tra Charlie e Nick, in questa seconda stagione il respiro narrativo si allarga, includendo ancora di più anche le vicende dei loro amici, della scuola che va avanti, di gite e nuove prime esperienze da vivere insieme. Un titolo perfetto per l'estate.

One Piece

One Piece è un manga che non ha bisogno di presentazioni. Il lavoro di Eiichiro Oda e diventato un anime che per anni è stato trasmesso su Italia 1, è anche uno dei titoli più venduti nella storia del Giappone. Non sorprende, dunque, che ci sia molta attesa per la serie live action di One Piece, che arriverà su Netflix il prossimo 31 agosto. Ritorna quindi la storia del giovane pirata che vuole diventare il re dei sette mari ed entrare in possesso del tesoro One Piece.

Disney+

Only Murders in the building - Terza stagione

Dall'otto agosto su Disney+ sarà disponibile la terza stagione di Only murders in the building, la serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez che interpretano tre abitanti del palazzo Arconia, nell'Upper West Side di New York che hanno cominciato un podcast di true crime e si sono trovati a indagare già su due omicidi. Nella terza stagione, che riprende da dove si era conclusa la seconda, entrerà a far parte del cast la super guest star Meryl Streep.

The Bear - Seconda stagione

Tra le serie tv più attese di questa estate rovente c'è senza dubbio la seconda stagione di The Bear, che debutta il prossimo 16 agosto su Disney+. La serie riprende il via da dove si era interrotta quella precedente e si concentra sullo chef Carmy (il Jeremy Allen White di Shameless), tornato a casa per "ereditare" la paninoteca di suo fratello (Jon Bernthal), che si è suicidato. Alla ricerca di un modo per elaborare il suo lutto, Carmy deve anche affrontare i dubbi dello staff del ristorante che non sono abituati ai ritmi e al lavoro tipici della gastronomia gourmet.

Star Wars: Ahsoka

Il 23 agosto debutta anche la prima stagione di Star Wars: Ahsoka, nuova serie targata Lucasfilm, che arriverà su Disney+ coi primi due episodi. Ambientata dopo la caduta dell'Impero, Star Wars: Ahsoka si concentra sull'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano, che comincia a indagare sull'ascesa di una minaccia che potrebbe essere distruttiva dal momento che la galassia è vulnerabile come mai prima d'ora. La protagonista è interpretata da Rosario Dawson che è circondata da un cast stellare che include Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto e David Tennant.

Apple tv+

Invasion - Seconda stagione

Il 23 agosto su Apple TV+ arriva anche la seconda stagione di Invasion, che è un piccolo gioiello per tutti gli amanti del genere fantascientifico. Come si intuisce dal titolo stesso della serie, Invasion insegue la vita di un gruppo di personaggi a seguito di un'invasione aliena che ha reso più complicata e pericolosa la vita sulla Terra. La seconda stagione riprende da dove si era conclusa la prima, con la guerra tra umani e alieni che si inasprisce.